El Municipio reconoció a la Escuela Municipal de Arquería por su destacada participación en el Mundial de Santa Clara

Hora de Informarse noviembre 27, 2025
arq

El intendente Ricardo Curutchet, junto a las áreas de Desarrollo Humano y Deportes, entregó un reconocimiento a la Escuela Municipal de Arquería por su destacada actuación en el Mundial de Arquería realizado en la ciudad de Santa Clara, donde la delegación local obtuvo importantes resultados.

María Eugenia Hernández, referente del área de Deportes, subrayó “el trabajo y el avance de la Escuela Municipal de Arquería” y destacó “el enorme esfuerzo realizado por todo el equipo para que la delegación pudiera participar del mundial”.

Por su parte, María Isabel Domínguez, de Desarrollo Humano, agradeció “por haber representado a Marcos Paz de esta manera y por todos los premios obtenidos”. Además, remarcó: “Son dignos de este deporte, son personas hermosas que siempre transmiten compañerismo y profesionalidad”.

Una de las profesoras de la Escuela, Susana, expresó su agradecimiento al intendente Curutchet y al equipo municipal por el acompañamiento permanente. “Trajimos 23 medallas y estamos muy contentos y orgullosos del equipo que tenemos”, afirmó.

Para cerrar, Darío Díaz, uno de los arqueros que compitió, destacó que “las medallas y los resultados deportivos son solo una parte; lo más importante es el proceso que nos llevó hasta acá”. Valoró “el trabajo colectivo y el esfuerzo desde lo público”, y agregó: “Hacemos arquería por amor y queremos que este deporte de élite llegue a todos”.

