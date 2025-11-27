Pazos cuestiona el servicio de agua y cloacas y exige inversiones urgentes de ABSA y mayor control de ACUMAR

El referente de Transformemos Buenos Aires y futuro candidato a intendente por Marcos Paz, ingeniero Aníbal Pazos, volvió a poner sobre la mesa la crítica situación del servicio de agua potable y cloacas en numerosos distritos del Conurbano y el interior bonaerense. Señaló deficiencias estructurales, falta de inversiones y escasa información oficial, al tiempo que reclamó que ABSA y ACUMAR asuman sus responsabilidades con mayor firmeza y transparencia.

Pazos recordó que en Marcos Paz—como en otros municipios—ABSA opera por orden de la Corte Suprema de Justicia, que instruyó a la empresa a ejecutar un plan integral de obras y renovación de infraestructura. “Es fundamental que se renueven las cañerías, que en verano haya presión suficiente y que se informe claramente qué calidad de agua se está entregando a los vecinos”, sostuvo.

Además, apuntó a la actuación de ACUMAR, organismo encargado de coordinar y controlar el cumplimiento de estas obligaciones. “ACUMAR debe garantizar que las obras se ejecuten y que las jurisdicciones involucradas cumplan con los compromisos asumidos. No alcanza con supervisar desde los escritorios”, advirtió.

El posicionamiento del dirigente surge en un contexto de creciente malestar social por los frecuentes problemas de presión, cortes prolongados y falta de mantenimiento en zonas del Conurbano y del interior provincial. Pazos vinculó estas fallas con la necesidad urgente de un plan integral de inversión, control y transparencia, orientado a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Con este planteo, Transformemos Buenos Aires busca instalar el debate sobre la gestión del agua y el saneamiento, un área crítica donde confluyen demandas vecinales, responsabilidad estatal y control público de los servicios básicos.