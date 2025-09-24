ANSES no solicita datos en la vía pública

Hora de Informarse septiembre 24, 2025
anses

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa a toda la comunidad que no está llevando a cabo ningún tipo de operativo, censo o relevamiento de datos en domicilios particulares o en la vía pública en la ciudad.

Esta advertencia surge tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo para obtener información sensible.

¿Cómo identificar una estafa?

  • ANSES nunca solicita datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle.
  • Todo trámite o consulta que involucre información sensible se realiza únicamente de forma presencial en las oficinas del organismo, a través del sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o por la aplicación mi ANSES.
  • El personal de ANSES no visita domicilios para pedir información.

 ¿Qué hacer ante una situación similar?

Si se contactan o se presentan en la casa personas que afirman ser de ANSES y solicitan datos o dinero, por favor no brinde ninguna información y comuníquese de inmediato con las autoridades policiales.

La seguridad de la información de los ciudadanos es la prioridad. Por eso, se insta a la comunidad a estar alerta y a denunciar cualquier actividad sospechosa.

Para más información, se pueden contactar con ANSES a través de sus canales oficiales.

Más historias

Marcos Paz Vino

35 bodegas y degustaciones en el festival del vino en Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 25, 2025
somos

Alianza Somos Buenos Aires, también tendrá candidatos en Marcos Paz

Hora de Informarse julio 22, 2025
bmp

Marcos Paz conmemoró el Día de la Bandera

Hora de Informarse junio 20, 2025

Más Noticias

anses

ANSES no solicita datos en la vía pública

Hora de Informarse septiembre 24, 2025
Netto w

Básquet: por qué Joaquín Netto es el jugador más determinante de Casa de Padua

Hora de Informarse septiembre 23, 2025
LA

Las Ilusiones: tres décadas de tradición quesera desde Martínez de Hoz al corazón del Conurbano

Hora de Informarse septiembre 22, 2025
marina

Marina Salzmann, con el afán de ser diputada nacional por Fuerza Patria

Hora de Informarse septiembre 22, 2025
maravilla2

Sergio «Maravilla» Martínez visitó Marcos Paz y le puso épica a su regreso

Hora de Informarse septiembre 21, 2025