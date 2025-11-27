Eliminación de retenciones al petróleo convencional: el Gobierno nacional celebró nuevos acuerdos con Santa Cruz y Neuquén

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y su par de Economía, Luis Caputo, celebraron hoy jueves, en el Palacio de Hacienda, un encuentro con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; y Santa Cruz, Claudio Vidal, con el objetivo de suscribir acuerdos para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional. Esta medida busca preservar la actividad en las cuencas maduras, aportar mayor previsibilidad a las inversiones y resguardar las fuentes de trabajo.

De esta manera, el Estado Nacional se compromete a avanzar en la quita de retenciones al crudo convencional, mientras que las provincias asumen el compromiso de ratificar y profundizar sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones.

Por último, las empresas orientarán sus esfuerzos a mantener los niveles de producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

Las inversiones promovidas en este marco se orientarán a impulsar proyectos que incrementen la producción de hidrocarburos convencionales, reactiven equipos y pozos en cuencas maduras, optimicen la eficiencia operativa y preserven el empleo directo e indirecto vinculado a la actividad.

Del encuentro con los gobernadores de Neuquén y Santa Cruz también participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y autoridades de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

Las actas firmadas dan continuidad al entendimiento celebrado días atrás con la provincia de Chubut sobre la misma temática, generando un marco de trabajo conjunto entre la Nación, las provincias y las empresas involucradas.

El Gobierno Nacional continúa así avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el fin de aliviar al sector privado, estimular nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles.