Por qué Axel Kicillof visitará en Marcos Paz este mediodía

El gobernador Axel Kicillof visitará este martes Marcos Paz, donde a las 14:30 horas encabezará junto al intendente Ricardo Curutchet la inauguración de la Casa de la Provincia N° 17 desde el inicio de su gestión, un espacio que concentra las dependencias públicas provinciales.

Durante el acto, que se desarrollará en Bernardo de Irigoyen 217, también se llevará a cabo la entrega simbólica del árbol N° 1 millón en el marco del Plan de Incentivo a la Actividad Forestal.