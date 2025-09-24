Pettovello y Bearzi se reunieron con representantes de asociaciones de comercios y bancos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, mantuvieron una reunión con representantes de asociaciones de comercios y entidades bancarias con el objetivo de trabajar en políticas conjuntas que beneficien a jubilados y pensionados, en el marco del nuevo programa de beneficios del Ministerio de Capital Humano que implementa el organismo.

Participaron de la reunión el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli; el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Ricardo Zorzón; el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco; y por parte de las entidades bancarias, Gastón Álvarez, gerente general, y Rodrigo García, subgerente general, ambos del Banco de la Nación Argentina, y Sebastián Leanza, gerente, y Eduardo Santamarina, oficial de cuentas, ambos de Banco Galicia.