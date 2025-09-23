Básquet: por qué Joaquín Netto es el jugador más determinante de Casa de Padua

El joven Joaquín Augusto Netto, oriundo de Marcos Paz, atraviesa un gran momento en el Pre Federal Masculino de la Liga Metropolitana, defendiendo los colores de Casa de Padua. Con apenas seis partidos disputados, sus números reflejan el peso específico que tiene dentro del equipo y lo consolidan como uno de los jugadores más determinantes del certamen.

Netto promedia 30,2 minutos en cancha, una cifra muy superior a la media del torneo (20,7), lo que lo ubica como un jugador de máxima confianza para el entrenador. En ataque, lidera al equipo con 13 puntos por partido, superando holgadamente el promedio general (7,4).

Su aporte ofensivo se sostiene en una efectividad notable:

Tiros de campo: 46,9% (vs. 39,9% de la media).

Tiros de 2 puntos: 48,7% (casi idéntico al promedio general).

Tiros de 3 puntos: 44% (vs. 27,6%).

Tiros libres: 77,8% (vs. 63,3%).

Además de su goleo, Netto contribuye con 2,5 asistencias por partido, también por encima de la media (1,4), y un promedio de 3 recuperaciones, triplicando el estándar general (0,8). Estos números lo muestran no solo como un anotador confiable, sino también como un generador de juego y un defensor activo.

En el debe, aparecen algunos aspectos lógicos de su protagonismo: 3,2 faltas cometidas por partido y 1,5 pérdidas, aunque ambas cifras se explican por la cantidad de minutos que pasa en cancha y la responsabilidad que asume con la pelota.

La valoración global lo resume: 11,8 por partido, muy por encima del 7,5 de la media general.

Con estos registros, Joaquín Netto se consolida como el jugador más determinante de Casa de Padua en el Pre Federal, aportando liderazgo, goleo y constancia. Desde Marcos Paz al básquet metropolitano, su presente invita a pensar en un futuro de crecimiento y mayores desafíos deportivos.