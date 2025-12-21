Multaron al intendente Ricardo Curutchet por graves irregularidades administrativas en Marcos Paz

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires confirmó las sanciones aplicadas al intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, por una serie de graves irregularidades administrativas detectadas en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022.

Mediante un fallo fechado el 4 de diciembre de 2025, el organismo rechazó el recurso de revisión presentado por el jefe comunal y ratificó una multa de 150 mil pesos en su contra, al considerar que las observaciones formuladas en la sentencia original no fueron debidamente subsanadas.

FALLO FIRME Y SANCIONES RATIFICADAS

La resolución también confirmó sanciones para otros funcionarios municipales. El contador municipal, Nicolás Achucarro, fue multado, mientras que la directora de Contrataciones, Andrea Verónica Maiolino, recibió un llamado de atención formal.

De este modo, el Tribunal avaló las conclusiones establecidas en la sentencia del 29 de febrero de 2024 y sostuvo que las deficiencias administrativas detectadas durante la auditoría del ejercicio 2022 persistieron, pese a los descargos presentados por el Ejecutivo local.

CONTRATACIONES SIN RESPALDO ADMINISTRATIVO

Uno de los puntos más sensibles del fallo está vinculado a la contratación del asesor Juan Ignacio Sbruzzi para tareas en el área de Verificación y Control. Según el Tribunal, el Departamento Ejecutivo no acreditó formalmente la declaración de incompetencia del área municipal para realizar esas funciones, un requisito indispensable para justificar la contratación externa.

Aunque Curutchet afirmó conocer esa situación, el organismo de control fue categórico: nunca se acompañó el acto administrativo correspondiente. Esta omisión implicó un incumplimiento directo de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del régimen de contabilidad provincial.

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL INTENDENTE

El fallo subraya que el acto administrativo no es una formalidad secundaria, sino la manifestación concreta de la voluntad del Estado. En ese marco, el Tribunal sostuvo que la ausencia de ese respaldo no puede considerarse un error aislado.

Por el contrario, la resolución concluye que se trata de una falta sustancial que compromete la responsabilidad directa del intendente como máxima autoridad del Departamento Ejecutivo municipal.

IRREGULARIDADES EN PROVEEDORES MUNICIPALES

La auditoría también detectó serias deficiencias en los legajos de proveedores del municipio. En múltiples casos se constató documentación incompleta o desactualizada, como la falta de balances, constancias de CUIT y documentación societaria básica.

Si bien el municipio presentó parte de esa información con posterioridad, el Tribunal entendió que la inexistencia de controles permanentes durante el ejercicio auditado constituye una irregularidad consumada, atribuible tanto a la conducción política como a los responsables del área.

DESCARGOS INSUFICIENTES Y GESTIÓN CUESTIONADA

El organismo de control dejó en claro que la presentación tardía y parcial de documentación no alcanza para revertir observaciones que reflejan una administración deficiente de los recursos públicos. En ese sentido, el fallo expone un patrón de gestión en el que los procedimientos legales fueron relegados de manera sistemática.

Si bien el Tribunal resolvió dejar sin efecto un cargo económico adicional de 157.177 pesos -luego de que se aportara el contrato omitido en una de las observaciones-, esa decisión no modificó el núcleo del fallo ni la valoración general sobre el accionar del Ejecutivo local.

UNA SEÑAL POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

Las multas aplicadas ya fueron abonadas por los funcionarios alcanzados, hecho que quedó asentado formalmente en la resolución. Sin embargo, el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas trasciende el aspecto económico.

El fallo deja una señal política clara sobre la responsabilidad del intendente Ricardo Curutchet en el manejo administrativo del municipio. En un contexto de creciente demanda social por transparencia y control del gasto público, la resolución vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Municipalidad de Marcos Paz y la forma en que se toman y documentan las decisiones de gobierno.

