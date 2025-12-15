Victoria Karp Leiva competirá en la Americas Cup de Orlando y debutará en la categoría Junior

Victoria Karp Leiva, patinadora artística oriunda de Marcos Paz, continúa consolidando su proyección internacional. En enero próximo viajará a Orlando, Estados Unidos, para competir en la Americas Cup, uno de los torneos más relevantes del calendario internacional de patinaje artístico sobre ruedas.

Según pudo saber este medio, la deportista participará por primera vez en la categoría Junior, división que reúne a patinadoras de 17 y 18 años, marcando un nuevo paso en su evolución deportiva. Victoria viajará acompañada únicamente por su entrenadora, Leila Vanzulli, con quien lleva adelante su preparación técnica y competitiva.

“En enero viajaré a Orlando, Estados Unidos, al torneo internacional de patín Americas Cup. Voy a competir por primera vez en la categoría Junior. Todavía no sabemos cuántas competidoras habrá porque no se publicó el listado, pero ya tenemos las fechas: la práctica será el 16 de enero, el programa corto el 19 y el largo el 20”, explicó la propia Victoria.

Una carrera en

constante crecimiento

Tal como ha reflejado el sitio horadeinformarse.com.ar, Victoria Karp Leiva es una de las deportistas más destacadas que dio Marcos Paz en los últimos años. Comenzó su carrera representando a la Argentina y, más tarde, decidió competir bajo la bandera de El Salvador, país con el que logró consolidarse en el circuito internacional y recibir respaldo institucional para afrontar competencias en el exterior.

En los últimos años, la patinadora ha participado en campeonatos panamericanos, copas internacionales y competencias mundiales, logrando resultados de alto nivel y posicionándose entre las mejores exponentes de su disciplina. Entre sus actuaciones más resonantes se encuentra su destacada performance en la World Cup de Patinaje Artístico, donde finalizó entre las mejores del mundo.

Disciplina, esfuerzo y

representación internacional

La preparación de Victoria implica una exigente rutina de entrenamientos que combina técnica, resistencia física y trabajo artístico, con jornadas que pueden extenderse hasta cuatro horas diarias, tal como destacó horadeinformarse.com.ar en distintas publicaciones dedicadas a su carrera.

El desafío de la Americas Cup no sólo representa una prueba deportiva, sino también una oportunidad para medirse en una categoría más exigente, frente a patinadoras de mayor experiencia y trayectoria internacional.

Orgullo local y proyección futura

Desde Marcos Paz, Victoria Karp Leiva sigue siendo un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y compromiso, llevando su nombre y el de la ciudad a competencias de primer nivel. Su participación en Orlando marca un nuevo capítulo en una carrera que no deja de crecer y que la proyecta como una de las referentes del patinaje artístico regional e internacional.

Con la mirada puesta en enero, la joven patinadora se prepara para representar una vez más a El Salvador, pero también para reafirmar el talento local que nació y se formó en suelo marcospacense.