Curutchet presentó el balance de gestión y llamó a fortalecer la unidad y el compromiso en 2026

Hora de Informarse diciembre 21, 2025
balance

El balance anual de la gestión municipal se realizó en el Centro Cultural Roma y contó con la presencia del intendente Ricardo Curutchet, la secretaria de Desarrollo Humano, María Isabel Domínguez, junto a funcionarios y empleados municipales.

Durante el encuentro, Curutchet agradeció el trabajo realizado a lo largo del año y convocó a redoblar los esfuerzos de cara a 2026. “Todos los años hacemos un balance de lo que se logró, de lo que queda pendiente y de las cosas que debemos corregir”, expresó el jefe comunal. En ese sentido, remarcó que la presentación permite visibilizar el trabajo de cada área y reconocer a quienes lo llevan adelante. “Queremos transmitir un mensaje de unidad, compromiso y comunidad. El Estado debe estar presente, ser eficiente y austero”, sostuvo.

Por su parte, Karina Chilla, del área de Comunicación e Imagen Institucional, explicó que se proyectó un video con un resumen de la gestión. Señaló que “fue un año complicado, en un contexto nacional difícil”, aunque destacó que, como cada año, se realizó una síntesis de los principales logros alcanzados. “Hubo obras que no se discontinuaron, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional. No paramos el motor: empujamos todos para adelante”, subrayó. Además, indicó que el material audiovisual apunta a “ir al dato duro y condensar la información más relevante”.

El video con el resumen de la gestión municipal puede verse en el siguiente enlace:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=N4qsjl53vqI

