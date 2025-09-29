Desarrollo de la Comunidad entregó escrituras a familias de Marcos Paz

Como parte de las políticas de acceso al hábitat que impulsa el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, 70 familias de Marcos Paz recibieron el título de propiedad de sus viviendas. La jornada estuvo encabezada por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini y el intendente Ricardo Curutchet junto a autoridades locales, en un acto realizado en el Paseo Cultural del distrito.

Esta política es impulsada desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof y tiene como eje garantizar el derecho a la vivienda y consolidar el arraigo en cada comunidad.

La actividad se desarrolló como parte de un proceso de trabajo sostenido que lleva adelante la cartera a cargo del ministro Andrés Larroque, a través de la Subsecretaría de Hábitat, que ya entregó más de 4.000 escrituras en lo que va de 2025, alcanzando a más de 20.000 familias bonaerenses que desde 2020 accedieron a la seguridad jurídica sobre sus hogares en el marco de la Ley 24.374 de Regularización Dominial.

Pascolini agradeció la colaboración de las familias y resaltó que «el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio, con el acompañamiento de la comunidad, hace posible el acceso a derechos fundamentales para las y los bonaerenses”.

“Estamos cumpliendo con una preocupación del gobernador Kicillof y el ministro Larroque que nos encomendaron esta tarea”, sostuvo y remarcó que “el Estado decidió acompañar a las familias y estas escrituras implican más derechos”.

Curutchet, en tanto, expresó su agradecimiento “al gobernador Kicillof y al ministro Larroque, por la decisión de avanzar en este proceso”, y a los escribanos y todas las áreas del Municipio “que hacen un trabajo silencioso”. Al mismo tiempo, destacó la articulación entre “el Estado municipal y provincial que aportaron su granito de arena para que 70 familias tengan de manera definitiva su escritura”.

También estuvo presente la escribana regularizadora Susana Isabel Martínez. De esta forma, el Gobierno bonaerense cumple con lo establecido en el artículo 36 inc. 7 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que promueve el acceso a la vivienda única y la constitución del hogar como bien de familia.

Generación de suelo y equipamiento comunitario

Además de la regularización dominial, desde la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se avanza en la producción de suelo urbano a través del programa Lotes con Servicios, contemplado en la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que ya generó más de 50 lotes que serán destinados a familias de Marcos Paz con necesidades habitacionales.

En paralelo, el gobierno provincial invertirá cerca de 80 millones de pesos en infraestructura comunitaria. El financiamiento permitirá culminar el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad en el barrio Toba 19 de Abril, que funcionará como espacio de encuentro y esparcimiento, y construir tres playones deportivos que potenciarán la integración barrial y el acceso a actividades recreativas.