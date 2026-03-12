En Campana se ejecutan las obras de la Ruta Provincial 6
La Dirección de Vialidad y AUBASA avanzan con distintas intervenciones en 178 km para mejorar la seguridad vial y la conectividad en este corredor que conforma el anillo de circunvalación del AMBA y atraviesa 12 municipios.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis recorrió, junto al titular de Vialidad, Roberto Caggiano, las obras de renovación integral de la Ruta Provincial 6 en el tramo entre la intersección de la Ruta Nacional 8 y la rotonda de acceso a Campana.
Al respecto, Katopodis afirmó: “La Argentina es el 8º país en extensión territorial en el mundo, no hay manera de pensarlo sin buenas rutas que conecten e integren ciudades”.
Y concluyó: “Estas obras permitirán mejorar el desarrollo, el turismo y la seguridad vial de las familias que transitan por este corredor que atraviesa 12 municipios de la provincia.
En ese sentido, la Dirección de Vialidad y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), avanzan con distintas intervenciones en 5 tramos para el mejoramiento integral de toda la traza de este corredor que conforma el anillo de circunvalación del AMBA.
Las obras que lleva adelante Vialidad Provincial consisten en la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro y en la rehabilitación de las calzadas que se encuentran en mejor estado, en ambos sentidos de circulación. Además, incluyen el mantenimiento y la puesta en valor de 16 puentes viales y de 12 puentes hidráulicos; el mejoramiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento; la señalización vertical y horizontal; el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida.
De las 5 etapas de la obra, ya se finalizó el tramo de 63 km entre la intersección de la RP 215 y Au. Ezeiza-Cañuelas; 23 kilómetros 2 entre la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la RP 40; y 11 km entre la rotonda de acceso a Campana y el empalme con la RN 12.
Asimismo, AUBASA se hizo cargo de la concesión de la RP 6 donde realizará tres intervenciones a lo largo de los 178 km de la traza. En ese sentido, llevará adelante el reacondicionamiento y puesta a punto del sistema lumínico que incluye recambio de todas las luminarias existentes por 2.800 nuevas luminarias de tecnología LED; la ejecución de tareas de mantenimiento vial, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra especializada, equipos, herramientas, transporte y la señalización preventiva de obra; y la señalización y defensas viales
La mejora integral de la RP 6 permitirá potenciar el desarrollo productivo de esta región y optimizar la conectividad y la seguridad vial para los vehículos que la transitan diariamente.
Esta autovía cuenta con un flujo importante de transporte de cargas que permite conectar con otras rutas importantes de la provincia, como las RN 3, 7, 8, 9, 12 y 205, que vinculan el territorio bonaerense con Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y San Luis, y cumplen un rol clave en el traslado de cargas industriales y comerciales entre las principales zonas productivas del país.
Transformada en autovía entre 2003 y 2015, es una ruta estratégica ya que representa uno de los accesos más importantes a la región metropolitana y tiene un rol clave en el entramado productivo de la provincia, dado que conecta el complejo portuario de Zárate-Campana con el de La Plata.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Conectividad y Logística para la gestión, la planificación y ejecución de obras y proyectos que fortalecen la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia.