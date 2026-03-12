Tazzu y La Notable realizaron un Pop Up gastronómico que combinó sus sabores

La hamburguesería Tazzu y el restaurante La Notable llevaron adelante un encuentro gastronómico especial bajo el formato Pop Up, donde fusionaron las propuestas características de cada espacio y ofrecieron una experiencia diferente para los comensales.

Durante la jornada, se combinaron los sabores de ambas cocinas: por un lado, las reconocidas hamburguesas de Tazzu y, por el otro, la parrilla de La Notable. “Pusimos la parrilla de La Notable y las hamburguesas de Tazzu”, contaron Azul y Tomás, de Tazzu, junto a Ariel Gravano, representante de La Notable.

Los organizadores destacaron que la experiencia superó las expectativas. “Salió súper bien”, señalaron, y agregaron que “cumplió muy bien con lo que esperábamos, los clientes estaban encantados con la propuesta”.

Quienes quieran conocer más sobre las novedades y próximas iniciativas pueden seguir a ambos espacios en Instagram: @lanotable_ y @tazzu.burgers. 🍔🔥