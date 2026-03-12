Despiste en la Ruta 6: un auto se cayó del puente de Villars

Un automóvil que circulaba por la Ruta Provincial 6, en sentido Luján – Cañuelas, protagonizó un despiste a la altura del puente de Villars.

Según se informó, la conductora (una mujer mayor de edad) perdió el control del vehículo en ese sector del puente y el auto terminó saliendo de la calzada, quedando detenido entre los arbustos al costado del camino.

El hecho ocurrió en un tramo donde no hay guardarraíl, lo que habría facilitado que el vehículo terminara fuera de la ruta.

Por suerte, Bomberos de Marcos Paz reportó que no «hubo heridos», tampoco se supieron sobre las causas que provocaron el despiste.