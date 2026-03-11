Curutchet advirtió sobre el impacto de la situación económica en las finanzas municipales

En materia económica, el intendente destacó que el municipio logró sostener su funcionamiento y las políticas públicas a partir del aporte de los vecinos y de la administración local. Sus declaraciones se realizaron durante una conferencia de prensa brindada por la mañana.

Según indicó, “los números nos dieron bien”, y remarcó que el movimiento económico del distrito registró mejoras en relación con el período anterior. “El mayor ingreso del municipio sigue siendo la participación que con sus tasas hacen los vecinos”, explicó.

En ese marco, defendió el esquema impositivo local y aseguró que Marcos Paz cuenta con una de las tasas viales más bajas del país. Además, señaló que los recursos recaudados se destinan principalmente a obras públicas y al mantenimiento urbano, especialmente en un distrito con una gran cantidad de calles de tierra.

Curutchet también se refirió al impacto del contexto económico nacional en las finanzas municipales y advirtió sobre posibles caídas en los ingresos. Explicó que la actividad económica muestra niveles similares a los registrados durante la pandemia, aunque con mayores gastos operativos. “La actividad económica, si la medimos en los números duros, está muy similar a la época de la pandemia”, señaló.

En ese sentido, alertó que el cierre de empresas o la reducción de la actividad productiva repercute directamente en la coparticipación que reciben los municipios. “Ese ingreso que deja de entrar es el 10% menos que nos va a entrar por coparticipación”, explicó.

Frente a ese escenario, el intendente sostuvo que la gestión local debe anticiparse y administrar con prudencia los recursos disponibles. “Yo ya tengo que empezar a ajustar sin perder operatividad”, afirmó.