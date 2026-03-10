Sapa ya tiene el fixture confirmado de las 6 primeras fechas

Por la Liga Mercedina y en sus categorías de fútbol primera y reserva, Pabellón Argentino o SAPA, ya tiene la confirmación de las primeras fechas sorteadas en la sede de la Liga Mercedina. En esta ocasión, el torneo que se disputa para pasar al Federal de AFA y el sueño de cualquier equipo de barrio para llegar a Primera División, ya arranca, Sapa pertenece al segundo grupo de equipos:

Las fechas y rivales de SAPA en la Liga Mercedina de Fútbol 2026 (Primera / Reserva) son:

Fecha 1: El Frontón – visitante Fecha 2: Trocha – local Fecha 3: Timón – visitante Fecha 4: Carteros – local Fecha 5: Unión – local Fecha 6: Quilmes – visitante