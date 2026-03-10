Sapa ya tiene el fixture confirmado de las 6 primeras fechas

Hora de Informarse marzo 10, 2026
sapa campeon reserva

Por la Liga Mercedina y en sus categorías de fútbol primera y reserva, Pabellón Argentino o SAPA, ya tiene la confirmación de las primeras  fechas sorteadas en la sede de la Liga Mercedina. En esta ocasión, el torneo que se disputa para pasar al Federal de AFA y el sueño de cualquier equipo de barrio para llegar a Primera División, ya arranca, Sapa pertenece al segundo grupo de equipos:

Las fechas y rivales de SAPA en la Liga Mercedina de Fútbol 2026 (Primera / Reserva) son:

  1. Fecha 1: El Frontón – visitante

  2. Fecha 2: Trocha – local

  3. Fecha 3: Timón – visitante

  4. Fecha 4: Carteros – local

  5. Fecha 5: Unión – local

  6. Fecha 6: Quilmes – visitante

 

