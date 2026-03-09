Sofía Acevedo, la goleadora de Berazategui que hace historia desde Marcos Paz

La basquetbolista marcospacense Sofía Acevedo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el club Deportivo Berazategui, el histórico equipo aurinegro que domina la escena nacional y que hoy pelea en los primeros puestos de la Liga Femenina de Básquetbol de Argentina.

Alera de gran presencia ofensiva, Acevedo se consolidó como la máxima anotadora del equipo en más de 30 partidos, con un impresionante promedio de 14,5 puntos por juego, lo que la posiciona como una de las principales referencias ofensivas del plantel del hexacampeón.

Los números respaldan su enorme presente. En 34 partidos disputados, acumuló 944 minutos en cancha, con un promedio de 27,8 minutos por encuentro, lo que refleja la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento.

Números que marcan su impacto

Las estadísticas de Acevedo muestran una jugadora completa, con gran capacidad anotadora y aporte en distintos aspectos del juego:

Tiros libres: 134 convertidos sobre 166 intentos ( 80% de efectividad ).

Tiros de dos puntos: 101 anotaciones en 211 intentos ( 47% ).

Triples: 55 conversiones sobre 176 lanzamientos.

Asistencias: 97.

Rebotes: 96 capturas.

Recuperos: 37 robos de balón.

Tapones recibidos: 10.

Faltas: recibió 139 y cometió 78, mostrando su agresividad ofensiva.

Este rendimiento la coloca como una pieza clave dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

Berazategui, protagonista del torneo

El presente de Acevedo se da en el marco de otra gran campaña de Berazategui, que vuelve a estar entre los equipos que pelean en la parte alta de la tabla de la liga nacional femenina. El conjunto aurinegro, reconocido por su hegemonía en el básquet femenino argentino, continúa consolidando un plantel competitivo que mantiene al club entre los principales candidatos.

Dentro de ese contexto, la jugadora surgida en Marcos Paz se ha convertido en una de las cartas ofensivas más confiables del equipo, aportando puntos, rebotes y asistencias en cada presentación.

Orgullo para Marcos Paz

El crecimiento de Sofía Acevedo no solo fortalece a uno de los clubes más importantes del básquet femenino argentino, sino que también representa un motivo de orgullo para Marcos Paz, que ve a una de sus deportistas destacarse en la élite nacional.

Con su capacidad anotadora y regularidad, la alera continúa escribiendo su propia historia en el básquet argentino, siendo protagonista en un equipo que sigue mirando la tabla desde lo más alto.