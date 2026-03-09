El Club Los Unitarios publicó el horario de entrenamientos para todas las categorías

El club referente del basquetbol de la ciudad, ubicado en el barrio Las Cuatro Esquinas de Marcos Paz, Club Los Unitarios, acaba de publicar los horarios de entrenamiento para no sólo aquellos que saben jugar al básquet, sino para quienes recién arrancan o quienes quieren evolucionar en el deporte.

Horarios 2026

Lunes Sub 13

Físico: 16:30 a 17:00

Cancha: 17:00 a 18:00

Sub 15

Físico: 18:00 a 18:30

Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 17 y Sub 21

Físico: 19:30 a 20:00

Cancha: 20:00 a 21:00

Primera

Físico: 20:30 a 21:00

Cancha: 21:00

Martes

Sub 17 Femenino

Físico: 14:30 a 15:00

Cancha: 15:00 a 16:00

Sub 15 Femenino

Físico: 16:00 a 16:30

Cancha: 16:30 a 17:30

Sub 7 y Sub 9 Mixto

Cancha: 17:30 a 18:30

Sub 11

Físico: 18:00 a 18:30

Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 13 Femenino

Físico: 19:00 a 19:30

Cancha: 19:30 a 20:30

Sub 21 Femenino

Físico: 20:30 a 21:00

Cancha: 21:00 a 22:00

Miércoles

Sub 13

Físico: 16:30 a 17:00

Cancha: 17:00 a 18:00

Sub 15

Físico: 18:00 a 18:30

Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 17 y Sub 21

Físico: 19:30 a 20:00

Cancha: 20:00 a 21:00

Primera

Físico: 20:30 a 21:00

Cancha: 21:00

Jueves

Sub 17 Femenino

Físico: 14:30 a 15:00

Cancha: 15:00 a 16:00

Sub 15 Femenino

Físico: 16:00 a 16:30

Cancha: 16:30 a 17:30

Sub 7 y Sub 9 Mixto

Cancha: 17:30 a 18:30

Sub 11

Físico: 18:00 a 18:30

Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 13 Femenino

Físico: 19:00 a 19:30

Cancha: 19:30 a 20:30

Sub 21 Femenino

Físico: 20:30 a 21:00

Cancha: 21:00 a 22:00

Viernes

Sub 13

Físico: 16:30 a 17:00

Cancha: 17:00 a 18:00

Sub 15

Físico: 18:00 a 18:30

Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 17 y Sub 21

Físico: 19:30 a 20:00

Cancha: 20:00 a 21:00

Primera

Día de partido (Game Day): 21:30