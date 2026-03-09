El Club Los Unitarios publicó el horario de entrenamientos para todas las categorías
El club referente del basquetbol de la ciudad, ubicado en el barrio Las Cuatro Esquinas de Marcos Paz, Club Los Unitarios, acaba de publicar los horarios de entrenamiento para no sólo aquellos que saben jugar al básquet, sino para quienes recién arrancan o quienes quieren evolucionar en el deporte.
Horarios 2026
Lunes Sub 13
Físico: 16:30 a 17:00
Cancha: 17:00 a 18:00
Sub 15
Físico: 18:00 a 18:30
Cancha: 18:30 a 19:30
Sub 17 y Sub 21
Físico: 19:30 a 20:00
Cancha: 20:00 a 21:00
Primera
Físico: 20:30 a 21:00
Cancha: 21:00
Martes
Sub 17 Femenino
Físico: 14:30 a 15:00
Cancha: 15:00 a 16:00
Sub 15 Femenino
Físico: 16:00 a 16:30
Cancha: 16:30 a 17:30
Sub 7 y Sub 9 Mixto
Cancha: 17:30 a 18:30
Sub 11
Físico: 18:00 a 18:30
Cancha: 18:30 a 19:30
Sub 13 Femenino
Físico: 19:00 a 19:30
Cancha: 19:30 a 20:30
Sub 21 Femenino
Físico: 20:30 a 21:00
Cancha: 21:00 a 22:00
Miércoles
Sub 13
Físico: 16:30 a 17:00
Cancha: 17:00 a 18:00
Sub 15
Físico: 18:00 a 18:30
Cancha: 18:30 a 19:30
Sub 17 y Sub 21
Físico: 19:30 a 20:00
Cancha: 20:00 a 21:00
Primera
Físico: 20:30 a 21:00
Cancha: 21:00
Jueves
Sub 17 Femenino
Físico: 14:30 a 15:00
Cancha: 15:00 a 16:00
Sub 15 Femenino
Físico: 16:00 a 16:30
Cancha: 16:30 a 17:30
Sub 7 y Sub 9 Mixto
Cancha: 17:30 a 18:30
Sub 11
Físico: 18:00 a 18:30
Cancha: 18:30 a 19:30
Sub 13 Femenino
Físico: 19:00 a 19:30
Cancha: 19:30 a 20:30
Sub 21 Femenino
Físico: 20:30 a 21:00
Cancha: 21:00 a 22:00
Viernes
Sub 13
Físico: 16:30 a 17:00
Cancha: 17:00 a 18:00
Sub 15
Físico: 18:00 a 18:30
Cancha: 18:30 a 19:30
Sub 17 y Sub 21
Físico: 19:30 a 20:00
Cancha: 20:00 a 21:00
Primera
Día de partido (Game Day): 21:30