El Club Los Unitarios publicó el horario de entrenamientos para todas las categorías

Hora de Informarse marzo 9, 2026
El club referente del basquetbol de la ciudad, ubicado en el barrio Las Cuatro Esquinas de Marcos Paz, Club Los Unitarios, acaba de publicar los horarios de entrenamiento para no sólo aquellos que saben jugar al básquet, sino para quienes recién arrancan o quienes quieren evolucionar en el deporte.

Horarios 2026

Lunes Sub 13

  • Físico: 16:30 a 17:00

  • Cancha: 17:00 a 18:00

Sub 15

  • Físico: 18:00 a 18:30

  • Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 17 y Sub 21

  • Físico: 19:30 a 20:00

  • Cancha: 20:00 a 21:00

Primera

  • Físico: 20:30 a 21:00

  • Cancha: 21:00

Martes

Sub 17 Femenino

  • Físico: 14:30 a 15:00

  • Cancha: 15:00 a 16:00

Sub 15 Femenino

  • Físico: 16:00 a 16:30

  • Cancha: 16:30 a 17:30

Sub 7 y Sub 9 Mixto

  • Cancha: 17:30 a 18:30

Sub 11

  • Físico: 18:00 a 18:30

  • Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 13 Femenino

  • Físico: 19:00 a 19:30

  • Cancha: 19:30 a 20:30

Sub 21 Femenino

  • Físico: 20:30 a 21:00

  • Cancha: 21:00 a 22:00

Miércoles

Sub 13

  • Físico: 16:30 a 17:00

  • Cancha: 17:00 a 18:00

Sub 15

  • Físico: 18:00 a 18:30

  • Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 17 y Sub 21

  • Físico: 19:30 a 20:00

  • Cancha: 20:00 a 21:00

Primera

  • Físico: 20:30 a 21:00

  • Cancha: 21:00

Jueves

Sub 17 Femenino

  • Físico: 14:30 a 15:00

  • Cancha: 15:00 a 16:00

Sub 15 Femenino

  • Físico: 16:00 a 16:30

  • Cancha: 16:30 a 17:30

Sub 7 y Sub 9 Mixto

  • Cancha: 17:30 a 18:30

Sub 11

  • Físico: 18:00 a 18:30

  • Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 13 Femenino

  • Físico: 19:00 a 19:30

  • Cancha: 19:30 a 20:30

Sub 21 Femenino

  • Físico: 20:30 a 21:00

  • Cancha: 21:00 a 22:00

Viernes

Sub 13

  • Físico: 16:30 a 17:00

  • Cancha: 17:00 a 18:00

Sub 15

  • Físico: 18:00 a 18:30

  • Cancha: 18:30 a 19:30

Sub 17 y Sub 21

  • Físico: 19:30 a 20:00

  • Cancha: 20:00 a 21:00

Primera

  • Día de partido (Game Day): 21:30

