Carnicerías, farmacias, supermercados y más: todos los beneficios de Cuenta DNI que vuelven en marzo 2026

En marzo de 2026, Cuenta DNI renueva su esquema de descuentos con más días de vigencia y nuevas condiciones en distintos rubros.

La billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires detalló topes, requisitos y modalidades de pago, para que los usuarios puedan maximizar el ahorro durante todo el mes.

Reintegros imperdibles en comercios de cercanía

La principal novedad es la unificación de rubros y ampliación de días. Las compras en comercios de barrio, carnicerías, granjas y pescaderías ahora cuentan con 20% de descuento de lunes a viernes.

Tope: $5.000 por persona por semana.

Consumo necesario para alcanzarlo: $25.000 semanales.

Medios de pago habilitados: “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” dentro de la app.

Acreditación: dentro de los 10 días hábiles, visible en “Últimos movimientos”.

Es importante remarcar que los pagos deben realizarse exclusivamente desde la aplicación. No aplican tarjetas físicas, ni transferencias.

Otras promociones destacadas

Además del beneficio en comercios de cercanía, el programa suma promociones en distintos sectores:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos, con tope de $8.000 semanales por persona.

Supermercados: descuentos de lunes a domingo en cadenas seleccionadas de toda la provincia.

YPF (tiendas Full): hasta 25% los fines de semana, con tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles.

Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.

Universidades bonaerenses: hasta 40% todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.

La nómina actualizada de comercios adheridos puede consultarse en el sitio oficial de la billetera digital.

Los descuentos de fin de semana

Los sábados y domingos concentran algunos de los beneficios más fuertes. En gastronomía, el 25% de reintegro con tope de $8.000 resulta atractivo para salidas familiares.

En tanto, en las tiendas Full de YPF el descuento del 25% aplica sobre consumos en cafetería, productos y servicios, manteniendo el mismo límite semanal y excluyendo combustibles.

Requisitos para acceder a los beneficios

Para aprovechar las promociones es necesario:

Tener la app activa y saldo disponible.

Pagar únicamente mediante QR, Clave DNI o Link de pago.

No registrar deudas vencidas con el Banco Provincia.

Tener en cuenta que los topes se reinician cada semana, lo que permite planificar compras para alcanzar el máximo reintegro en cada período.

De esta manera, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas para aliviar el impacto del consumo cotidiano en la provincia durante marzo de 2026.