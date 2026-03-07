Biodanza y un nuevo espacio radial para la comunidad

Hora de Informarse marzo 7, 2026
biodanza foto

Liliana López, docente del taller de Biodanza, explicó que esta práctica “es un sistema de renovación orgánico”, basado en la integración de música, movimiento y emoción. “Nos ayuda a tener una vida mejor”, destacó.

Las clases se desarrollan en el espacio ubicado en Salta 875, los días de encuentro son de 16.30 a 18.30, y tienen un valor mensual de 30 mil pesos. Además, el taller también funciona en el Centro de Jubilados, los miércoles de 17.30 a 19.30.

López remarcó la importancia de mantener el equilibrio personal: “Las cosas están mal cuando nos vamos del eje, entonces hay que centrarlo”. En ese sentido, subrayó que el objetivo del espacio es promover el bienestar colectivo: “Lo fundamental es ayudarse entre todos a tener una mejor vida”.

Por su parte, Gerardo Renis informó que ya comenzó el programa de radio “Al mal tiempo buena cara”, que se emite todos los martes de 19 a 20 por FM 90.7, la Radio Pública de Marcos Paz.

