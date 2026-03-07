Biodanza y un nuevo espacio radial para la comunidad

Liliana López, docente del taller de Biodanza, explicó que esta práctica “es un sistema de renovación orgánico”, basado en la integración de música, movimiento y emoción. “Nos ayuda a tener una vida mejor”, destacó.

Las clases se desarrollan en el espacio ubicado en Salta 875, los días de encuentro son de 16.30 a 18.30, y tienen un valor mensual de 30 mil pesos. Además, el taller también funciona en el Centro de Jubilados, los miércoles de 17.30 a 19.30.

López remarcó la importancia de mantener el equilibrio personal: “Las cosas están mal cuando nos vamos del eje, entonces hay que centrarlo”. En ese sentido, subrayó que el objetivo del espacio es promover el bienestar colectivo: “Lo fundamental es ayudarse entre todos a tener una mejor vida”.

Por su parte, Gerardo Renis informó que ya comenzó el programa de radio “Al mal tiempo buena cara”, que se emite todos los martes de 19 a 20 por FM 90.7, la Radio Pública de Marcos Paz.