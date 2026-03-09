Javier Rodríguez participó de la Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos y destacó la producción agropecuaria

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, participó del desfile central de la 57° Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos, donde se realizaron actividades tradicionales como el Desfile Oficial, el Golpe de Reja y la entrega del Premio Espiga de Oro.

Durante el acto, el funcionario destacó la importancia de estas celebraciones para reconocer el trabajo productivo del interior bonaerense y agradeció la invitación del intendente Pablo Garate. También subrayó el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, encabezada por el gobernador Axel Kicillof.

Rodríguez afirmó que el sector agropecuario es estratégico para la provincia y señaló que, aunque la última campaña triguera tuvo rendimientos récord gracias al clima, los productores enfrentan dificultades por el aumento de costos de insumos y combustibles. En ese marco, cuestionó la situación económica nacional al señalar que la realidad de productores y trabajadores “contrasta con el relato de que la macroeconomía está bien”.

Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacó el rol de las mujeres en las comunidades rurales y la necesidad de seguir avanzando en políticas que reduzcan desigualdades laborales y la violencia de género.