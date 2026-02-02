Aníbal Pazos: “Lo que limpian en CABA lo depositan acá”

En desacuerdo con el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz, el ingeniero Aníbal Pazos analiza en forma exclusiva con este medio:

El ingeniero Aníbal Pazos, quien aspira a ser intendente de Marcos Paz, expresó su firme desacuerdo con la reubicación de la cárcel de Villa Devoto en el distrito, al considerar que se trata de una decisión tomada sin planificación integral y sin tener en cuenta el modelo de ciudad que proyectan los vecinos. A través de un mensaje político difundido en redes y material gráfico, Pazos planteó una pregunta central que atraviesa el debate: “¿Quién decide por vos en Marcos Paz?”

En ese sentido, advirtió que el municipio no puede seguir siendo receptor de decisiones ajenas, tomadas desde otros niveles del Estado sin consulta ni consenso local. “Marcos Paz no puede seguir siendo el patio trasero de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo. “Tenemos 2 cárceles FEDERALES una pegada a la otra , lo que limpian en CABA lo depositan en nuestro Distrito. En esta cárcel habrá encausados (sin condena firme)”.

Seguridad y planificación,

ejes del planteo

Para el dirigente, el traslado del penal de Devoto exige mucho más que una decisión administrativa. Implica, según remarcó, planificación seria, inversión y una política de seguridad clara, aspectos que —a su entender— hoy no están garantizados. “La mudanza de la cárcel de Devoto exige planificación seria y decisión política, porque la seguridad no admite improvisación”, afirmó.

Pazos remarcó que cualquier proyecto de esta magnitud impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos, en la infraestructura urbana, en los servicios públicos y en el perfil de crecimiento del distrito. Por eso, insistió en que el debate debe darse de cara a la comunidad. “¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿A qué Marcos Paz aspiramos?”, planteó como interrogantes centrales.

“El desarrollo no se delega”. Uno de los conceptos más fuertes de su mensaje es la idea de autonomía local en la toma de decisiones estratégicas.

“El desarrollo no se delega. Marcos Paz tiene que decidir por sí mismo”, expresó.

Desde su mirada, aceptar pasivamente la relocalización de una cárcel federal sin un plan integral implica resignar capacidad de decisión sobre el futuro del distrito. En ese marco, cuestionó que Marcos Paz sea utilizado para resolver problemas estructurales de otras jurisdicciones sin beneficios claros para la comunidad local.

Un proyecto de seguridad

con diagnóstico y plazo

En contraposición, Pazos afirmó contar con un proyecto de seguridad específico para Marcos Paz, basado en diagnóstico, compromiso y plazos de ejecución. “Yo tengo un proyecto de seguridad para Marcos Paz, con diagnóstico, compromiso y plazo”, aseguró.

El ingeniero subrayó que la seguridad no debe quedar en el plano del discurso, sino transformarse en una verdadera política de Estado, sostenida en el tiempo y ejecutada con responsabilidad. “Vamos a dar la pelea para que la seguridad deje de ser un discurso y se convierta en una verdadera política de Estado”, enfatizó. Además, remarcó el rol de los funcionarios públicos en la implementación de las políticas:

“Los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir con su objetivo; no son empleados comunes, ejecutan la decisión política del intendente”, señaló.

Texto:

Mariano Plaza