Más autos incendiados en calles alejadas del centro de Marcos Paz

Hora de Informarse enero 29, 2026
Se registraron al menos 4 incendios de vehículos en los últimos días. Uno de los motivos por el cual los Bomberos Voluntarios de Marcos Paz tienen bastante actividad. Sumado a ello, los accidentes vehiculares.

• Barrio Santa Rosa.

• Roca y Avellaneda, Marcos Paz.

• Dagnillo y ruta 1003.

• Calle Paraná, camino a ruta 3.

Salvo en Roca y Avellaneda, el resto de los lugares son poco o nada urbanizados, generalmente calles de tierra con pastizales o grandes campos alrededor. Al ser consultado sobre la presencia o no de los dueños de los vehículos, el jefe de Bomberos Alejandro Ibarra confirmó que en esta ocasión, todos los vehículos tienen dueño. Por lo tanto, no se trató de autos robados o para el descarte. De allí, que se deduce que los automóviles se incendian por fallas o averías en su estado en general.

