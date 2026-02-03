Autovía 6: AUBASA renovará más de 2.800 luminarias led, columnas y tableros

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) aprobó el llamado a licitación pública para la puesta en valor integral del parque lumínico de los 179 kilómetros que conforman la Autovía Provincial 6. La obra contempla el recambio de más de 2.800 luminarias por tecnología LED, junto con la renovación de columnas, tableros eléctricos y sistemas de comando, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar las condiciones de circulación.

La iniciativa se enmarca en los ejes de gestión definidos por la empresa estatal desde agosto de 2025, cuando el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires otorgó a AUBASA la concesión del corredor, a través del Ministerio de Infraestructura y Vialidad bonaerense. Desde entonces, se viene trabajando en distintas acciones orientadas a fortalecer la infraestructura y garantizar viajes más seguros para los usuarios.

En ese sentido, ya se realizaron tareas de mantenimiento como el corte de pasto en la traza, se avanzó recientemente con el proceso de adquisición de nuevas luminarias y se dará continuidad a servicios esenciales, entre ellos la asistencia vial, grúas y ambulancias, la señalización horizontal y el mantenimiento integral del corredor.

La obra prevé el reemplazo total de las luminarias existentes por equipos LED de última generación, la renovación de todos los tableros de comando y distribución —que incorporarán sistemas de telegestión—, la reposición de columnas de 12 y 9 metros de altura, y la instalación de subestaciones transformadoras. Estas mejoras permitirán una mayor visibilidad nocturna, una reducción de riesgos y una circulación más segura.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo de la Autovía Provincial 6 comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial 215 y la intersección con la Ruta Nacional 193, abarcando los distritos de La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.