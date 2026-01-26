Sofía y la mano a full para lucirse en la liga

Hora de Informarse enero 26, 2026
saaa

El Deportivo Berazategui tuvo un inicio intenso en La Liga Femenina, con una victoria ajustada en la segunda jornada y una derrota en la tercera fecha que le hizo perder el invicto. En ambos encuentros, la alera de Marcos Paz Sofía Acevedo volvió a ser una pieza clave en el funcionamiento del Hexacampeón.
En la segunda fecha, Berazategui logró un valioso triunfo como visitante ante Rocamora por 58 a 55, en un partido cerrado y de alta exigencia disputado en Entre Ríos. Con carácter, temple y juego colectivo, el equipo aurinegro supo sostener la ventaja en los momentos decisivos y sumó su segunda victoria consecutiva.
Acevedo tuvo un rol preponderante en el ataque, aportando 14 puntos, siendo una de las principales vías de gol junto a Magalí Vilches, figura del encuentro con un doble-doble (15 puntos y 10 rebotes), y Julieta Armesto (12 unidades).
Ya en la tercera jornada, Berazategui no pudo mantener el invicto y cayó como local en Ducilo frente a Unión Florida por 55 a 51. El conjunto visitante dominó la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja clara (30-18). En el complemento, el Hexacampeón reaccionó, ajustó la defensa y recuperó su juego colectivo, pero no le alcanzó para revertir el marcador ante un Florida sólido en la pintura.
La figura del partido fue Natalia Tondi, mientras que Berazategui mostró una mejor versión en el segundo tiempo, aunque sin poder concretar la remontada.
Con este balance, el equipo aurinegro combina un triunfo de carácter y una derrota ajustada, y ya se enfoca en lo que viene: la gira por Neuquén, donde enfrentará a Independiente el viernes 30 a las 19 en el estadio Ruca Che.
Mariano Plaza

