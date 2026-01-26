Carnaval récord en 25 de Mayo: una noche histórica colmó el Corsódromo

Lo vivido en la noche del sábado 24 de enero en el Corsódromo del Parque Laguna Mulitas no fue una jornada más. La tercera noche del Carnaval 2026 confirmó, una vez más, que el Carnaval de 25 de Mayo es uno de los espectáculos más convocantes y potentes de la provincia de Buenos Aires.

El gran aliado fue el clima, que regaló una noche cálida y con cielo despejado, dejando atrás la incertidumbre de jornadas previas y creando el escenario ideal para que una multitud de vecinos y turistas colmara las tribunas.

Una marea de público bajo las estrellas

Desde temprano, el movimiento en las inmediaciones del predio anticipaba una convocatoria excepcional. La temperatura se mantuvo agradable durante toda la noche y la madrugada, lo que permitió que el público permaneciera hasta pasadas las 3 de la mañana, disfrutando sin interrupciones del brillo, el color y el ritmo del carnaval.

Entre los puntos destacados de la jornada se registraron:

Concurrencia récord , con miles de personas ocupando la totalidad del corsódromo y un flujo constante de visitantes de ciudades vecinas y de toda la región.

Condiciones climáticas ideales , que invitaron a familias y grupos de amigos a quedarse hasta el cierre del espectáculo.

Un despliegue artístico impactante, con comparsas, batucadas y carrozas que lucieron todo su esplendor a lo largo del circuito.

Color, ritmo y pasión en la pasarela

En más de 400 metros de pasarela, las comparsas locales ofrecieron un espectáculo de alto nivel, con coreografías trabajadas y una puesta en escena que reafirma a 25 de Mayo como referente nacional del carnaval.

“Fue una noche mágica. El clima nos acompañó y la energía de la gente se sentía en el aire. No cabía un alfiler en las tribunas”, señalaron desde la organización.

Más allá del impacto cultural y festivo, la masividad del evento representó un fuerte impulso económico para la ciudad: el sector gastronómico y hotelero trabajó a plena capacidad durante todo el fin de semana.

Con la vara muy alta tras esta noche histórica, el Carnaval de 25 de Mayo entra en su recta final, consolidándose como una de las citas imperdibles del verano bonaerense. Quedan por delante la noche del 31 de enero, todos los sábados de febrero y el esperado feriado de Carnaval para seguir disfrutando de esta fiesta popular.