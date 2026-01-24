Accidente en ruta 6 y acceso a Villars

Ayer, en horas de la noche, se produjo un despiste y fuerte impacto de un vehículo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Visiblemente se ve la cubierta derecha trasera totalmente deteriorada y la camioneta utilitaria quedó frente a un guardarrail, justo a la altura de la ruta 6 y apenas pasada la entrada a Villars.

Colaboraron con los primeros auxilios el cuerpo de Bomberos de Marcos Paz y también en conjunto con los de Villars (localidad perteneciente a General Las Heras).

No se lamentaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Ampliaremos.