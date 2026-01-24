Accidente en ruta 6 y acceso a Villars

Hora de Informarse enero 24, 2026
accidente

Ayer, en horas de la noche, se produjo un despiste y fuerte impacto de un vehículo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Visiblemente se ve la cubierta derecha trasera totalmente deteriorada y la camioneta utilitaria quedó frente a un guardarrail, justo a la altura de la ruta 6 y apenas pasada la entrada a Villars.

Colaboraron con los primeros auxilios el cuerpo de Bomberos de Marcos Paz y también en conjunto con los de Villars (localidad perteneciente a General Las Heras).

No se lamentaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Ampliaremos.

Más historias

Metropol

Guerra en el transporte: acusan a Metropol de inflar boletos para quedarse con $30.000 millones en subsidios

Hora de Informarse enero 23, 2026
turismo argentino

Temporada 2026: el turismo nacional se expande con decisiones más meditadas y selectivas

Hora de Informarse enero 19, 2026
anses

Operativos de atención ANSES en todo el país

Hora de Informarse enero 12, 2026

Más Noticias

accidente

Accidente en ruta 6 y acceso a Villars

Hora de Informarse enero 24, 2026
Metropol

Guerra en el transporte: acusan a Metropol de inflar boletos para quedarse con $30.000 millones en subsidios

Hora de Informarse enero 23, 2026
policial

Marcos Paz: Avances en investigaciones delictivas y balance positivo de los operativos de seguridad

Hora de Informarse enero 22, 2026
mot

Refuerzan la seguridad con motos para prevención y aplacar los delitos

Hora de Informarse enero 22, 2026
LLA M Paz

«La inseguridad no es una broma ni una moda», la oposición repudió a Curutchet

Hora de Informarse enero 21, 2026