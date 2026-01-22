Refuerzan la seguridad con motos para prevención y aplacar los delitos

Hora de Informarse enero 22, 2026
mot
El intendente Ricardo Curutchet junto a los responsables de Seguridad, presentaron dos nuevas motos que serán destinadas a la policía contravencional municipal con el objetivo de seguir fortaleciendo la prevención.
Silvano Prestin, integrante de Seguridad, señaló que “serán destinadas a la tarea de prevención, observación y asistencia, y circularán en todo el distrito, tanto en zonas urbanas como rurales”.
También resaltó el esfuerzo del Municipio que invierte en vehículos y equipamiento y confirmó que próximamente se sumarán 4 motos más para tener ocho patrullando la ciudad.
Por último destacó que además de las motos nuevas, todos los móviles de seguridad del Municipio y los puestos de control están intercomunicados para brindar una pronta respuesta ante cualquier situación.

