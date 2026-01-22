Marcos Paz: Avances en investigaciones delictivas y balance positivo de los operativos de seguridad

En una conferencia de prensa brindada por el área de Seguridad, el responsable del área, Silvano Pestrin, informó sobre distintos operativos y hechos recientes ocurridos en el distrito, y aclaró el rol que ocupa la fuerza policial en la difusión de información. En ese sentido, explicó que el personal policial, por disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, no puede ser quien brinde información pública, motivo por el cual los detalles son comunicados desde el área municipal.

Durante el encuentro, Pestrin detalló una serie de hechos delictivos registrados en los últimos días. Entre ellos, mencionó un robo ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Piedras, donde cuatro personas ingresaron durante la madrugada y sustrajeron dinero y otros elementos de valor. Según explicó, el episodio estaría vinculado a otros dos hechos de características similares que ya se encontraban bajo investigación.

A partir del trabajo conjunto con la DDI Marcos Paz y Luján, se logró identificar una propiedad ubicada en Virrey del Pino que funcionaba como “aguantadero”. La investigación se apoyó en registros de cámaras municipales y privadas, lo que permitió solicitar una orden de allanamiento. Durante el procedimiento se secuestraron armas, municiones y elementos —como un cricket— utilizados para forzar ingresos. Pestrin señaló que la investigación continúa, ya que al momento del allanamiento los presuntos autores no se encontraban en el lugar, aunque aseguró que existe una línea de investigación firme y que ya fueron identificados dos posibles responsables.

Asimismo, explicó que parte de la información no se difunde de manera inmediata para no entorpecer el avance de las causas. “No transmito el cien por ciento de la información al momento de la nota para evitar que se filtre”, sostuvo.

Por último, se refirió a los operativos de saturación realizados en la zona de Valentín Gómez y Ruta 40, así como al refuerzo policial dispuesto durante la Fiesta DGustar. En ese marco, destacó que más de cinco mil personas asistieron al evento a lo largo de los tres días y que no se registraron hechos de gravedad, lo que consideró un resultado positivo del trabajo preventivo realizado.