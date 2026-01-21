«La inseguridad no es una broma ni una moda», la oposición repudió a Curutchet

Referentes de la oposición de Marcos Paz brindaron una conferencia de prensa abierta para expresar su preocupación por la situación de inseguridad en el distrito y cuestionar la postura del Ejecutivo municipal frente al tema. Del encuentro participaron los concejales Helvio Allocati Cormack, María José Rodoni, Julián Altamira, Celeste Valenzuela y Ernesto Souza Casadhino, junto a vecinos, comerciantes y militantes. También se sumaron Javier Prida y Esteban Barbieri, dirigentes del espacio de La Libertad Avanza de Marcos Paz.

Durante la conferencia, los dirigentes explicaron que la convocatoria tuvo como objetivo dar respuestas a la comunidad y fijar una posición clara luego del pedido de interpelación al intendente, iniciativa que —según señalaron— fue desestimada y tratada de manera burlona por el Ejecutivo. En ese sentido, remarcaron que la inseguridad “no es una broma ni una moda”, sino una problemática grave que afecta la vida cotidiana de los vecinos y que incluso se ha cobrado vidas en hechos recientes.

Helvio Allocati Cormack sostuvo que la interpelación solicitada era una herramienta legislativa legítima para obtener respuestas concretas sobre la política de seguridad, el incremento de los delitos y los planes previstos para el próximo año. Señaló además que la falta de información y de un proyecto integral con objetivos claros, metodología y evaluación impide abordar de manera seria el problema.

María José Rodoni cuestionó duramente expresiones vertidas durante una sesión del Concejo Deliberante, donde —según relató— se descalificó a concejales y se minimizaron críticas al funcionamiento del Consejo de Seguridad. Repudió esos dichos por considerar que afectan no solo a los representantes electos, sino también a las víctimas de la violencia y a quienes atraviesan situaciones de salud delicadas.

Por su parte, Julián Altamira remarcó que la conferencia fue pensada para los vecinos y que cada proyecto presentado desde su espacio responde a inquietudes reales de la comunidad. Enumeró iniciativas vinculadas a la instalación de cámaras, mayor presencia policial, gendarmería y la creación de una segunda comisaría, muchas de las cuales —afirmó— no obtuvieron respuesta o perdieron estado parlamentario.

Celeste Valenzuela afirmó que el intendente nunca dio respuestas concretas sobre la inseguridad y cuestionó que se minimice el problema cuando hay familias que han perdido seres queridos en hechos delictivos. También denunció irregularidades en el funcionamiento de las comisiones de seguridad y la falta de participación real de los concejales.

Javier Prida aportó la mirada del sector comercial y expresó su preocupación por los reiterados robos sufridos por trabajadores y comerciantes de Marcos Paz. Señaló que la inseguridad impacta directamente en la actividad económica y en la tranquilidad de quienes viven y trabajan en la ciudad.

Finalmente, Ernesto Souza Casadhino criticó la falta de transparencia en torno al Consejo de Seguridad, la limitada participación de la oposición y la ausencia de información clave para diseñar políticas públicas efectivas. También cuestionó las chicanas y actitudes burlonas del Ejecutivo, que —según afirmó— constituyen una falta de respeto hacia los vecinos que sufren el delito a diario.

Los referentes coincidieron en que Marcos Paz atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, reclamaron mayor prevención, planificación y trabajo conjunto, y manifestaron su disposición a colaborar con propuestas concretas para mejorar la situación, poniendo en el centro las necesidades de los vecinos.