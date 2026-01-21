Patín: Victoria Karp Leiva fue subcampeona en Estados Unidos y se consagró con la medalla de plata en la Americas Cup

La patinadora artística Victoria Karp Leiva, oriunda de Marcos Paz y representante internacional de El Salvador, tuvo una actuación consagratoria en la Americas Cup de Patinaje Artístico sobre Ruedas, disputada en Orlando, Estados Unidos, donde obtuvo la medalla de plata y se posicionó como una de las mejores de la competencia.

En su debut en la categoría Junior, división que reúne a patinadoras de 17 y 18 años, Victoria logró un rendimiento sobresaliente frente a un total de 14 participantes, consolidando su proyección internacional y confirmando su crecimiento deportivo.

Acompañada únicamente por su entrenadora, Leila Vanzulli, la joven deportista cumplió con cada una de las instancias del torneo, destacándose especialmente en el programa largo, donde finalizó en la segunda posición, resultado que luego se sostuvo en la clasificación general.

Según reflejan las planillas oficiales de calificación, Victoria se ubicó:

Segunda en el programa largo, demostrando solidez técnica, expresividad artística y alto nivel competitivo,

Segunda en el resultado final, manteniendo su posición entre las mejores de principio a fin,

Subcampeona de la Americas Cup Junior, entre 14 patinadoras de distintos países.

Tal como ha reflejado horadeinformarse.com.ar a lo largo de su trayectoria, Victoria Karp Leiva es una de las deportistas más destacadas surgidas de Marcos Paz en los últimos años. Tras iniciar su carrera representando a la Argentina, decidió competir bajo la bandera de El Salvador, país con el que logró respaldo institucional y continuidad en el circuito internacional.

En competencias panamericanas, copas internacionales y torneos mundiales, Victoria ha obtenido resultados de alto nivel, incluyendo actuaciones destacadas en la World Cup de Patinaje Artístico, posicionándose entre las mejores exponentes de su disciplina.

La medalla de plata obtenida en Estados Unidos es el reflejo de una preparación exigente, con jornadas de entrenamiento que combinan técnica, resistencia física y trabajo artístico, y que pueden extenderse hasta cuatro horas diarias.

El logro alcanzado en Orlando representa un motivo de orgullo para sus papás, su familia, amigos y vecinos, y también para toda la comunidad de Marcos Paz, que sigue de cerca el crecimiento de una deportista que lleva su nombre y el de la ciudad a lo más alto del patinaje artístico internacional.

Con este nuevo podio, Victoria Karp Leiva reafirma su talento, su compromiso y su proyección futura, consolidándose como una referente regional e internacional y demostrando que el esfuerzo sostenido tiene su recompensa.

Mariano Plaza