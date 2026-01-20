Conferencia de prensa por la inseguridad: convoca la oposición

Hora de Informarse enero 20, 2026
patrullero

La Libertad Avanza Marcos Paz, junto a los bloques de Juntos y Juntos por el Cambio, convocaron a una conferencia de prensa pública para expresar su preocupación por el incremento de la inseguridad en el distrito.

La convocatoria surge como respuesta a las declaraciones del intendente Ricardo Curutchet, a quienes los espacios opositores calificaron como risueñas e irónicas frente a una problemática que consideran grave y creciente.

Desde los bloques convocantes señalaron que “la inseguridad no es un chiste” y reclamaron respuestas serias, medidas concretas y explicaciones claras ante los hechos delictivos que afectan a vecinos y vecinas de Marcos Paz.

La conferencia se realizará el martes 20, a las 18 horas, en Melgar 2031, y estará abierta a la comunidad y a los medios de comunicación.

