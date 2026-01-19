Curutchet relativizó el pedido de interpelación y cuestionó a la oposición por la inseguridad

En el marco de la sesión extraordinaria solicitada por concejales de la oposición para interpelar al intendente de Marcos Paz por los hechos de inseguridad en la ciudad, Ricardo Curutchet respondió con un tono distendido y por momentos irónico, relativizando el alcance del pedido y cuestionando la participación real de los ediles opositores en los espacios institucionales de seguridad.

El jefe comunal calificó la iniciativa como una “medida simpática del verano” y aseguró que este tipo de pedidos se repite en distintos municipios. “Se da sistemáticamente en varios lugares. Dije ‘bueno, manden la nota, llamemos al Consejo y mostremos que estamos y trabajamos’, lo digo con todo respeto”, expresó.

Curutchet señaló que no existió intención alguna de bloquear el tratamiento, aunque deslizó que la oposición pudo haber supuesto lo contrario por la mayoría oficialista. “Lo charlamos, se dio la sesión. Ahora, la sesión ¿para qué? ¿Para que venga el intendente o quién? En todo caso sería Silvano Prestín, para responder una serie de preguntas que son de fácil respuesta”, afirmó.

En ese sentido, el intendente apuntó directamente contra los concejales que impulsaron la interpelación, al sostener que muchos de ellos no participan de los ámbitos formales donde se abordan las políticas de seguridad. “Simplemente venían a las reuniones del Consejo de Seguridad, y justamente de los que firman el pedido, muy poquitos son los que vienen”, remarcó.

Curutchet recordó que el esquema de participación en materia de seguridad funciona desde hace años a través de foros y mesas de trabajo en las que intervienen representantes municipales, el comisario local y concejales. “De los ocho concejales de la oposición, vienen dos, tres, uno. Entonces uno se pregunta para qué armar un show”, sostuvo.

Al referirse al contenido de las preguntas planteadas, el intendente fue especialmente crítico. “Preguntas como cuántas cámaras hay… casi 500. Preguntásela, andá, fijate dónde están, cuántas funcionan: más del 95%. ¿Qué hay que esconder? Eran preguntas como ‘cómo hago una tortilla’, la receta de Paulina Cocina, lo digo con todo respeto”, ironizó.

También desestimó que exista una estrategia comunicacional para exagerar acciones en materia de seguridad. “Estoy acá al lado del dron y dicen que hicimos una operación de prensa. El dron lo compramos en China, no a los americanos. Hablemos las cosas como son”, lanzó.

Finalmente, Curutchet volvió a convocar a la oposición a involucrarse activamente en el trabajo cotidiano. “Que se acerquen, que hablen con el comisario. Yo también estoy preocupado. Marcos Paz tiene la relación cámara-habitante más alta de la provincia”, afirmó.

En el cierre, el intendente hizo referencia al vínculo con parte de la ciudadanía en medio de las críticas. “Hay gente que me saluda en la calle y me dice: ‘Ricardo, te respeto, no te voto, pero te respeto’”, concluyó.