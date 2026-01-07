Siguen de festejo: la quinta división del club SAPA campeona y los por qué del título

La quinta categoría del Club SAPA escribió una página dorada en la Liga Mercedina de Fútbol al consagrarse campeona tras una temporada destacada. Los protagonistas del logro celebraron el título y compartieron sus sensaciones en un medio local.

Facundo Langan, Martín Vilaro, Francisco Mallona, Thiago Zelarayán y Mateo Molloja fueron algunos de los jugadores que representaron al plantel campeón y repasaron las claves de una campaña casi perfecta. “No perdimos ni un solo partido de local en todo el año”, remarcaron con orgullo.

El equipo llegó a la definición tras adjudicarse ambos torneos del calendario. “Tuvimos la final del Campeón del Apertura contra el del Clausura, que fuimos nosotros mismos”, explicaron, reflejando la clara superioridad que mostró el conjunto a lo largo de la temporada.

Además, destacaron la fortaleza mental del grupo en los momentos más exigentes. “Nos mentalizamos para ganar todo después de algunos resultados flojos, y por suerte se nos dio”, señalaron.

El sentido de pertenencia y la unión fueron otros de los pilares del título. “Pabellón tiene mucho huevo, es un equipo muy unido”, afirmaron, y concluyeron con una frase que resume el espíritu del plantel campeón: “Somos una familia”.

