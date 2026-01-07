La Reserva de Sapa ya es finalista de la Liga Mercedina y se medirá ante el Pincha

Hora de Informarse enero 7, 2026
reserva sapa

La Reserva de la Liga Mercedina de Fútbol ya tiene a los dos equipos que disputarán el título, luego de un fin de semana cargado de definiciones tanto en Reserva como en Primera División.
El sábado 3, en Marcos Paz, Pabellón Argentino y Villa Manchi igualaron 1 a 1 en un encuentro intenso. Los goles fueron convertidos por Fabricio Graells para el conjunto local y Sergio Gómez para la visita. Con este resultado y gracias a la ventaja deportiva, Pabellón Argentino —el “Azul”— logró el pasaje a la final.
La otra semifinal se resolvió el domingo 4 en la cancha ubicada en Avenida 40 y Ruta 41, donde Estudiantes y Juventud no lograron sacarse diferencias e igualaron sin goles. El empate favoreció a Estudiantes, que también accedió a la final por ventaja deportiva, coronando un destacado cierre del Torneo Clausura y asegurando su presencia en la definición tanto en Reserva como en Primera División.
De esta manera, la gran final de la Reserva de la Liga Mercedina será protagonizada por Estudiantes y Pabellón Argentino, en un duelo que promete emociones y que definirá al campeón del certamen.

