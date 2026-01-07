Las colonias de verano municipales están a full: cómo inscribirse y demás

La Colonia de Verano que se desarrolla en el barrio Bernasconi continúa convocando a una gran cantidad de chicos y chicas de la comunidad. Mario Vargas, profesor a cargo de la propuesta, destacó que “están viniendo más de 150 chicos por día”, reflejando el fuerte interés y la participación sostenida en esta iniciativa recreativa y deportiva.

Según explicó Vargas, las actividades están cuidadosamente planificadas para aprovechar tanto los espacios al aire libre como la pileta. “Tenemos organizadas actividades dentro y fuera del agua, además de competencias por grupos”, señaló, remarcando el enfoque recreativo y formativo de la colonia.

La Colonia de Verano se desarrolla de lunes a viernes, en el horario de 14 a 18 horas. Para participar, las familias deben abonar la revisación médica y el bono correspondiente.

Además, Vargas anunció que la propuesta contará con la participación de todas las Escuelas Deportivas: “Van a venir desde Arquería y Ajedrez hasta Escalada”, comentó, resaltando la diversidad de disciplinas que se suman a la colonia.

Por último, informó que continúan abiertas las inscripciones para chicos y chicas de los barrios Lisandro de la Torre, Urioste y Santa Rosa, invitando a más familias a sumarse a esta propuesta que combina deporte, recreación y encuentro durante el verano.

Curutchet destacó las Colonias de Verano y anticipó nuevos anuncios para fortalecer el turismo en Marcos Paz

En el marco de una conferencia de prensa, el intendente Ricardo Curutchet resaltó las actividades de verano que se desarrollan en el distrito y adelantó los próximos desafíos y anuncios de la gestión municipal.

En primer lugar, el jefe comunal subrayó la visita de los Reyes Magos a las cinco sedes de las Colonias de Verano, una iniciativa que se llevó adelante de manera conjunta con la Parroquia de la ciudad y que permitió compartir un momento especial con los chicos y chicas que participan de la propuesta.

Asimismo, Curutchet recordó que las Colonias de Verano continúan con la inscripción abierta para niños y niñas de 6 a 13 años. Las sedes habilitadas son CIC La Paz, Talitas-Prado, Bernasconi, Zorzal y Santa Catalina. Las familias interesadas pueden inscribirse en la UMI más cercana o directamente en cualquiera de las cinco sedes, en el horario de 14 a 19 horas.

Por otra parte, el intendente adelantó que este viernes se realizará un nuevo anuncio vinculado al posicionamiento de Marcos Paz como destino turístico. En ese sentido, convocó a los sectores de hospedaje, gastronómico, comercial y a los distintos emprendimientos locales a acercarse al Municipio para sumarse a las nuevas propuestas de difusión y promoción que se pondrán en marcha.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando políticas que combinan inclusión, recreación y desarrollo local, fortaleciendo tanto las actividades de verano como el crecimiento turístico del distrito.

«Hay 5 piletas municipales donde vienen mucha cantidad de chicos», aseguró y también informó que «hay pileta libre».

«Hay que acercarse con DNI a las sedes de las piletas y llenar una planilla», explicó Vargas, y completó: «Con los profesores planificamos cada semana con una temática diferentes». «La actividad física es importante para la salud, el cuerpo, estado de ánimo y la mente».