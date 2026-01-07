¿Qué pasa con la participación ciudadana en las cuencas Reconquista y Matanza-Riachuelo?

Las cuencas del Reconquista y del Matanza-Riachuelo siguen siendo territorios donde la participación ciudadana se presenta más como una consigna que como una práctica efectiva.

La falta de transparencia y de espacios reales de involucramiento deja a los vecinos del distrito al margen de decisiones que impactan directamente en su vida cotidiana y en el ambiente que habitan.

De esta manera, no se conoce cuál es la participación concreta de Marcos Paz en la política de Cuencas Hídricas. Tampoco queda claro cuándo se reúnen los Consejos Consultivos de los distritos para analizar qué está ocurriendo con las cuencas del Reconquista y del Matanza-Riachuelo, ni qué resoluciones surgen de esos ámbitos.

Y frente a este escenario surge una pregunta inevitable: ¿quién nos representa institucionalmente en estos espacios? ¿Quién defiende los intereses de los vecinos de Marcos Paz cuando se discuten políticas ambientales que nos afectan de manera directa? ¿Están al tanto los concejales de este tema? ¿Lo tratan, lo discuten, lo controlan?

Porque cuando no hay información, no hay debate; y cuando no hay debate, lo que falta no es técnica ni recursos: falta representación, compromiso y voluntad política.

Aníbal Pazos

