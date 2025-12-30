Fin del sueño: Sapa se despidió de la Liga Mercedina en cuartos y ahora descansará

En cancha de la Liga Mercedina de Fútbol se definió el domingo 21 por la tarde noche la instancia de cuartos de final de Primera División con los partidos de vuelta. El Clausura busca su campeón y a partir de lo sucedido se vienen las semifinales, donde espera El Frontón que fue el primero de la fase regular y además defiende el título del Apertura 2025.

Para cierre de una jornada de emociones quedó Estudiantes y Pabellón, venían de un 1 a 1 en Marcos Paz. Adelantándose en el tanteador el “Azul” que se marchó al descanso con el resultado a su favor, a todo esto, al “Pincha” le costó inclinar la cancha y una vez que pudo ser más logró el empate a 5’ del final. Con el global 2-2 continuaron los penales. Ninguno de los dos falló en la serie de cinco, para iniciarse la chance de uno por equipo, Fedullo marcó el octavo y Laporta se lució atajando el disparo de Romero Cahué.

Clasificación de Estudiantes que ahora se medirá con Club Mercedes, el logro se festejó entre jugadores y cuerpo técnico en la cancha, en las tribunas los seguidores que se quedaron a presenciar la larga definición, 8 a 7. Pabellón, uno de los últimos en clasificar se quedó sin continuidad, estuvo cerca de seguir camino en su regreso a Primera, el del domingo fue el último compromiso del 2025 para el elenco de Marcos Paz.

Club Estudiantes 1 (7): Francisco Laporta, Nicolás Fedullo, Nicolás Pinto, Gastón Godoy, Guillermo Benedetti, Juan Lombardo, Rodrigo Torres, Pablo Giacoy, Nahuel Martínez, Agustín Vivas y Juan Dell Oro. DT: Gabriel Lima. Relevos: Federico Cirillo, Gerónimo Minetti y Braian Niz.

Pabellón Argentino 1 (6): Patricio Gionto, Gonzalo Castelano, Tomás Castañiza, Ramiro Bacigalupo, Juan Lannelongue, Gastón Bianchi, Juan Paulerena, Maximiliano Romero Cahué, Bautista Alvarez, Juan Castelano y Santino Chiesa. DT: Franco Adimiro. Relevos: Juan Fitipaldi y Joaquín Zurita.

Gol en el PT: A los 25’ Bianchi (P).

Gol en el ST: A los 40’ Dell Oro (E).

Cambios: Lautaro Torre por Pinto, Agustín Mayorquín por Giacoy, Miguel Lobos por Dell Oro y Valentín Altieri por Benedetti (E). Máximo Russo por Castañiza, Camilo Sugeky por Alvarez, Nahuel Fernández por Paulerena, Joaquín Acevedo por Chiesa y Guillermo Carrizo por J. Castelano (P).

Penales: R. Torres (E) gol, Lannelongue (P) gol, Martínez (E) gol, Carrizo (P) gol, L. Torre (E) gol, Sugesky (P) gol, Godoy (E) gol, Bianchi (P) gol, Lombardo (E) gol, Fernández (P) gol, Mayorquín (E) gol, G. Castelano (P) gol, Fedullo (E) gol y Romero Cahué (P) atajado.

Arbitro: Facundo Castillo (San Antonio de Areco). Semifinales

Villa Manchi vs. El Frontón.

Club Mercedes vs. Estudiantes.

Navegación de entradas