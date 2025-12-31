Ariel Martínez: última carrera del año en la cima

Ariel Martínez, la “locomotora” de Marcos Paz, se impuso en el Rural Bike de San Andrés de Giles y obtuvo el primer puesto en la general y en su categoría, última carrera del año 2025 para Ariel, que había permanecido 6 meses sin correr. De esta manera, se impuso en las últimas tres competencias (cuando retomó su andar) y volvió con todo, con grandes expectativas para este año.

Más de 300 bikers se congregaron en La Rural Eventos para hacer la última carrera del año de Ciclorural Giles.

La prueba, postergada por mal tiempo en un primer intento, tuvo lugar el domingo 21 de diciembre en el cómodo predio de la Sociedad Rural de San Andrés de Giles, donde la sombra dio cobijo a la calurosa jornada.

Se utilizó un circuito de 17,55 km de extensión, el que debió recorrerse cuatro veces para las categorías competitivas y dos para las promocionales.

La extensa ceremonia de premiación comprendió a las clasificaciones de la carrera y a la coronación de campeonato. El evento que coronó un gran año contó con 309 ciclistas inscriptos repartidos en tres categorías: 20K Participativa, 40K Promocionales y 60K Competitivos.

Como es habitual, la carrera dio un gran espectáculo en una jornada con clima casi perfecto.

En tanto, Libo Montenegro llegó 9 en A1; Abel Gauna fue 11 en B1; Verónica Taruselli fue 4 en Damas C; Marcos Chaparro 3 en Cab Part y Gerardo Encina 3º en cat. E. De esta manera, se completó la participación de los bikers locales.

