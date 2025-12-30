Intendentes bonaerenses vuelven a impulsar la derogación de la restricción a las reelecciones

La Plata, 30 de diciembre de 2025 — Un grupo de jefes comunales de la provincia de Buenos Aires planea volver a presentar en 2026 el debate sobre la posibilidad de eliminar el límite que actualmente impide a los intendentes con dos mandatos consecutivos postularse nuevamente, en una iniciativa que busca garantizar la continuidad de sus gestiones y fortalecer el apoyo al gobernador Axel Kicillof de cara a las elecciones de 2027.

La discusión sobre las re-re —como se conoce en el ámbito político a la reelección indefinida— había irrumpido en la agenda pública a mediados de este año, cuando el Senado bonaerense logró aprobar una modificación legal para eliminar el tope de mandatos para legisladores provinciales y concejales. Sin embargo, la iniciativa quedó en suspenso al no prosperar en la Cámara de Diputados.

Un tema que vuelve con fuerza

Los intendentes bonaerenses retomaron la cuestión durante las negociaciones del Presupuesto provincial para 2026. Según fuentes políticas, prometen insistir en llevar la iniciativa a la Legislatura provincial en los próximos meses con el objetivo de modificar la normativa que hoy limita las reelecciones.

Desde el peronismo sostienen que cambiar la norma no sólo permitiría a los intendentes competir nuevamente, sino que también contribuiría a consolidar el respaldo político al proyecto de reelección del gobernador Axel Kicillof, quien aún no confirmó formalmente sus planes electorales pero está en el centro de las conversaciones internas del espacio.

Una norma con más de una década de vigencia

La restricción fue establecida en 2015 durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, y prohíbe a intendentes, concejales y legisladores provinciales presentarse a elecciones si ya ejercieron dos mandatos consecutivos. Aunque en su momento la norma no se aplicó retroactivamente, para los comicios de 2027 ya regiría plenamente, dejando sin posibilidad de reelección a unos 82 jefes comunales de distintos partidos si no se aprueba una modificación.

Claves políticas y tensión interna

La propuesta cuenta con apoyo explícito de sectores del peronismo, que considera estratégica la continuidad de sus referentes locales de cara a la contienda electoral. En noviembre, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sugirió que el gobernador debería enviar a la Legislatura un proyecto para reformar la normativa. Además, se menciona que el intendente de Ensenada, Mario Secco, fue uno de los que planteó con mayor énfasis la necesidad de avanzar en este sentido durante una cumbre con unos 40 jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro.

No obstante, el camino no está exento de desafíos. Dentro del propio peronismo hay sectores que se muestran reticentes a avanzar en la modificación, y el crecimiento de otras fuerzas en la Legislatura como La Libertad Avanza podría dificultar la construcción de los consensos necesarios para aprobar un cambio profundo en la legislación vigente.