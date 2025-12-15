Aníbal Pazos propone bajar las tasas municipales para impulsar el empleo y la producción

El ingeniero Aníbal Pazos volvió a instalar en la agenda el debate sobre la presión fiscal en los municipios bonaerenses y lanzó una propuesta concreta: reducir las tasas municipales para aliviar a las empresas, fomentar el empleo en blanco y dinamizar la producción local. “Menos impuestos, más producción”, sintetizó.

En ese marco, el dirigente de Transformemos Buenos Aires fue contundente al afirmar que “el desarrollo no se cobra”, y cuestionó los modelos de gestión que priorizan la recaudación por sobre el crecimiento económico. “¿No es hora de bajar las tasas municipales para que las empresas puedan producir más y generar empleo genuino?”, planteó Pazos a través de sus redes sociales, interpelando a intendentes y legisladores provinciales.

Como ejemplo de lo que considera una mala política fiscal, apuntó al municipio de Pilar, donde —según señaló— se aplica incluso una “tasa ambiental por comprar”. “¿Así quieren fomentar el desarrollo?”, ironizó, y contrapuso esa experiencia con la de otros distritos que redujeron impuestos y lograron mejores resultados: mayor cobrabilidad, más inversión privada y mayor competitividad.

Pazos sostiene que la clave está en aliviar la carga sobre quienes producen y generan trabajo. “Menos cargas para las empresas significa más oportunidades para los vecinos”, remarcó, y aseguró que su propuesta se apoya tanto en datos concretos como en el sentido común.

En otro de sus mensajes, el dirigente advirtió sobre las consecuencias del empleo informal: “Si los trabajadores siguen en negro, las cajas jubilatorias se vacían”. En ese sentido, sostuvo que la solución no pasa por recaudar más, sino por promover el blanqueo laboral y acompañar al sector productivo. “El camino es claro: menos impuestos, más emprendimiento y más trabajo en blanco”, afirmó.

Con un tono firme y una mirada estratégica, Pazos plantea una gestión municipal eficiente, cercana y orientada al desarrollo. Su posicionamiento se presenta como una crítica directa al modelo fiscal vigente en muchos municipios de la provincia, al que acusa de castigar al que produce.

En un contexto de crisis económica, Pazos apuesta a liberar el potencial productivo de cada distrito con políticas que escuchen a quienes generan valor y construyan crecimiento desde abajo hacia arriba. “No hay desarrollo sin decisión política. Y no hay decisión política sin el coraje de cambiar lo que no funciona”, concluyó.

