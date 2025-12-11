Nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Marcos Paz
En el marco del Día de la Democracia, este miércoles se realizó en la Plaza San Martín la jura de las nuevas autoridades y de las y los concejales electos que integrarán el Honorable Concejo Deliberante de Marcos Paz, el cual quedó conformado por 18 ediles.
🏛️ Nuevas autoridades del HCD
Durante el acto también asumieron las autoridades del Concejo Deliberante. La conducción quedó establecida de la siguiente manera:
-
Presidente: Víctor Magni
-
Secretaria Legislativa: Miriam Barreto
-
Vicepresidenta 1ª: Verónica Mc Loughlin
-
Vicepresidente 2º: Helvio Allocati Cormack
🏛️ Conformación actual del Concejo Deliberante
🔵 Frente Peronista / Unión por la Patria
-
Ingresan: Verónica Mc Loughlin (renueva), Gonzalo Granara, Lucía Álvarez, Pablo Cisneros (renueva), Yanina Irrazabal y Daniel Botto.
-
Continúan: Viviana Rodríguez, Facundo Mosquera y Jorge Aragunde.
🟡 Juntos por el Cambio
-
Continúa: Helvio Allocati Cormack.
🟠 Marcos Paz Tiene Futuro
-
Continúan: Samanta Olaizola y Sebastián Ameigeiras.
🟣 Alianza LLA / La Libertad Avanza
-
Ingresan: Celeste Valenzuela, María José Rodoni y Ernesto Souza Casadhino.
-
Continúan: Agustina Jauregui y Julián Altamira.
📘 Consejo Escolar
En el mismo acto también prestaron juramento las y los nuevos integrantes del Consejo Escolar.