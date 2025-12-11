Nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Marcos Paz

En el marco del Día de la Democracia, este miércoles se realizó en la Plaza San Martín la jura de las nuevas autoridades y de las y los concejales electos que integrarán el Honorable Concejo Deliberante de Marcos Paz, el cual quedó conformado por 18 ediles.

🏛️ Nuevas autoridades del HCD

Durante el acto también asumieron las autoridades del Concejo Deliberante. La conducción quedó establecida de la siguiente manera:

Presidente: Víctor Magni

Secretaria Legislativa: Miriam Barreto

Vicepresidenta 1ª: Verónica Mc Loughlin

Vicepresidente 2º: Helvio Allocati Cormack

🏛️ Conformación actual del Concejo Deliberante

🔵 Frente Peronista / Unión por la Patria

Ingresan: Verónica Mc Loughlin (renueva), Gonzalo Granara, Lucía Álvarez, Pablo Cisneros (renueva), Yanina Irrazabal y Daniel Botto.

Continúan: Viviana Rodríguez, Facundo Mosquera y Jorge Aragunde.

🟡 Juntos por el Cambio

Continúa: Helvio Allocati Cormack.

🟠 Marcos Paz Tiene Futuro

Continúan: Samanta Olaizola y Sebastián Ameigeiras.

🟣 Alianza LLA / La Libertad Avanza

Ingresan: Celeste Valenzuela, María José Rodoni y Ernesto Souza Casadhino.

Continúan: Agustina Jauregui y Julián Altamira.

📘 Consejo Escolar

En el mismo acto también prestaron juramento las y los nuevos integrantes del Consejo Escolar.