Despedida en el HCD: Gagliardi y Sagardoy dejaron su banca tras ocho años de gestión

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) realizó su última sesión con la composición actual, marcando el cierre del mandato para varios ediles que no renovarán su banca a partir del 10 de diciembre. Entre ellos se encuentran el radical Marcos Gagliardi (Cambiemos) y Mateo Sagardoy (Unión por la Patria), ambos con una trayectoria destacada dentro del recinto.

Tras ocho años en funciones, Gagliardi expresó su “agradecimiento a quienes apoyaron mi candidatura” y se mostró “conforme con el trabajo realizado durante todos estos años”. Sin embargo, manifestó preocupación por el rumbo del deliberativo, al señalar que “las discusiones nacionales han sido prioridad en este Concejo y han relegado los temas que realmente preocupan a los vecinos”, lo que —según remarcó— afectó la calidad del debate. También recordó su rol opositor en discusiones clave, como los aumentos de tasas, el estacionamiento medido y el control de las cuentas públicas, aunque lamentó que “muchas veces no hemos logrado torcer la voluntad del oficialismo”.

Por su parte, el edil Mateo Sagardoy, quien concluyó su mandato tras haber ingresado al recinto por el Frente para la Victoria y renovar luego con Unión por la Patria, realizó un balance “sumamente positivo”. Aseguró haber “aprendido un montón de cosas” y destacó que la experiencia le permitió “generar políticas públicas para la ciudad de Marcos Paz”. Sagardoy coincidió en señalar un deterioro del diálogo legislativo en los últimos años, indicando que “la falta de respeto y la falta de contenido programático en algunos discursos se profundiza”. Finalmente, reconoció el costo personal de la función: “Implica dejar de lado mucho tiempo con los amigos y la familia, y creo haberle dedicado el tiempo y las ganas”.