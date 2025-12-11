Aníbal Pazos: «El agua segura es un derecho, no es un privilegio.»

El ingeniero Aníbal Pazos, referente de Transformemos Buenos Aires y futuro candidato a intendente de Marcos Paz, se refirió a la situación del suministro de agua corriente en la provincia y advirtió sobre la presencia de arsénico en niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pazos destacó que un informe reciente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) “confirma lo que venimos señalando hace tiempo”: que en amplias zonas del territorio bonaerense, el agua no cumple con los estándares de calidad internacional. “Esto no es un detalle técnico, es un problema de salud pública”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el acceso a agua segura “es un derecho básico” y cuestionó la falta de controles y la respuesta de las empresas prestatarias. “Las compañías privadas que facturan el servicio deben garantizar cantidad y calidad, y también brindar soluciones a quienes todavía dependen de pozos por falta de cobertura urbana”, señaló. En ese sentido, remarcó que “no se trata de un favor, sino de una obligación”.

Pazos también denunció la aparición de “maniobras absurdas para distraer o intimidar” cada vez que se plantea el tema, pero aseguró que continuará insistiendo en la necesidad de contar con un suministro de agua seguro. “Nuestra prioridad son las necesidades reales de la gente. Transformar Buenos Aires es poner en el centro lo que importa: salud, seguridad y calidad de vida. Y el agua segura es el primer paso”, subrayó.