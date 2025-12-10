Un hombre mató a otro en el barrio Gándara, ya lo detuvieron

Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires). La Justicia investiga un violento crimen ocurrido en la madrugada del lunes 8 de diciembre, tras una discusión fatal entre dos hombres que mantenían una relación de pareja en un domicilio de Marcos Paz. El agresor fue detenido y formalmente imputado por «Homicidio agravado».

Detalles del Ataque y Fuga

El incidente se desencadenó en la noche del domingo 7 de diciembre, cuando una disputa en el domicilio conyugal escaló en violencia. Según la investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Mercedes, el agresor tomó un arma blanca y atacó a la víctima con «intención de darle muerte», provocándole múltiples heridas cortantes en el cuerpo.

Tras el brutal ataque, el imputado, un sujeto de 36 años, se dio inmediatamente a la fuga.

Muerte de la Víctima

La víctima, un hombre de 45 años, logró salir de la vivienda herido de gravedad y pedir auxilio a gritos, alertando a un vecino que contactó de inmediato a las autoridades. Aunque el SAME acudió rápidamente y lo trasladó al hospital municipal para recibir asistencia, las heridas resultaron fatales.

El informe médico determinó que la agresión causó una grave lesión vascular que condujo a un shock hipovolémico, provocando su fallecimiento.

Detención e Imputación

Poco después de los hechos, personal policial de Marcos Paz logró aprehender al agresor, de 36 años, en la vía pública.

El imputado compareció este martes 9 de diciembre ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración (Art. 308 del CPP). La fiscalía formalizó la acusación por el delito de «Homicidio agravado por ser la víctima la persona con quien el imputado mantenía una relación de pareja», un delito que, de comprobarse, conlleva la pena de prisión perpetua.