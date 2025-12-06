Críticas a la ampliación del directorio del Banco Provincia y sumar sueldos de 18 millones al mes

Gustavo Marangoni, ex presidente de Bapro, salió al cruce de la decisión ejecutiva de sumar cargos que le salen caro al Estado, que originan endeudamiento. Es «una verguenza», señaló. En tanto, el dirigente político de Marcos Paz e ingeniero Aníbal Pazos destacó que “Con razón hay intendentes que piden licencia para asumir como directores del Banco Provincia: van a cobrar 18 millones de pesos por mes. Los vecinos los eligen para barrer, limpiar e iluminar, pero ellos se van y encima se victimizan. Es un cambio de época: dejaron de ser útiles para la gente.”

