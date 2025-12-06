Críticas a la ampliación del directorio del Banco Provincia y sumar sueldos de 18 millones al mes

Hora de Informarse diciembre 6, 2025
AP

Gustavo Marangoni, ex presidente de Bapro, salió al cruce de la decisión ejecutiva de sumar cargos que le salen caro al Estado, que originan endeudamiento. Es «una verguenza», señaló. En tanto, el dirigente político de Marcos Paz e ingeniero Aníbal Pazos destacó que “Con razón hay intendentes que piden licencia para asumir como directores del Banco Provincia: van a cobrar 18 millones de pesos por mes. Los vecinos los eligen para barrer, limpiar e iluminar, pero ellos se van y encima se victimizan. Es un cambio de época: dejaron de ser útiles para la gente.”

Más historias

osuna

El intendente massista Javier Osuna, de Las Heras, cede su cargo

Hora de Informarse diciembre 6, 2025
AP

Aníbal Pazos: «Quieren amedrentarme por exponer el arsénico en el agua’”

Hora de Informarse noviembre 29, 2025
A P

Pazos cuestiona el servicio de agua y cloacas y exige inversiones urgentes de ABSA y mayor control de ACUMAR

Hora de Informarse noviembre 27, 2025

Más Noticias

Las Ilusiones

Las Ilusiones recibió a estudiantes de Coronel Martínez de Hoz en una jornada educativa sobre producción láctea

Hora de Informarse diciembre 6, 2025
AP

Críticas a la ampliación del directorio del Banco Provincia y sumar sueldos de 18 millones al mes

Hora de Informarse diciembre 6, 2025
osuna

El intendente massista Javier Osuna, de Las Heras, cede su cargo

Hora de Informarse diciembre 6, 2025
t12

Hora de Informarse, réplica del periódico impreso, gratis

Hora de Informarse diciembre 5, 2025
accidente

Urgente: Accidente en Marcos Paz

Hora de Informarse diciembre 3, 2025