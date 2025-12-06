Las Ilusiones recibió a estudiantes de Coronel Martínez de Hoz en una jornada educativa sobre producción láctea

La fábrica de quesos Las Ilusiones, reconocida en toda la provincia de Buenos Aires por la calidad de sus productos, abrió este martes sus puertas para recibir a los alumnos de 5º año de la Escuela Secundaria Carlos Pellegrini, de la localidad de Coronel Martínez de Hoz, en el Partido de Lincoln.

La visita no solo permitió a los jóvenes conocer en detalle el proceso de elaboración de quesos artesanales, sino que también reafirmó el vínculo de la empresa con la comunidad local.

Un pueblo con historia y arraigo rural

Coronel Martínez de Hoz es una localidad rural con una profunda identidad histórica dentro del Partido de Lincoln. Se accede por la Ruta Provincial 50 y se encuentra a unos 66 kilómetros de la ciudad cabecera.

El pueblo, cuyo nombre rinde homenaje al militar argentino Miguel Federico Martínez de Hoz, creció alrededor de su emblemática estación de tren inaugurada en 1904, que marcó el desarrollo económico y social de toda la región.

Desde este territorio ligado a la producción agropecuaria surgió también Las Ilusiones, una fábrica que ha logrado expandirse y posicionar sus quesos en numerosos puntos de venta bonaerenses. Entre ellos se destacan Distrimax y Don Claudio en Marcos Paz, donde los vecinos pueden conseguir sus productos a excelentes precios.

Un encuentro para aprender y compartir

Durante la recorrida, los estudiantes pudieron observar el trabajo diario del equipo, las etapas de producción y los controles de calidad que hacen de Las Ilusiones una marca reconocida por su frescura y su sabor.

La empresa expresó su satisfacción por la visita a través de un mensaje en primera persona:

“Hoy recibimos a los alumnos de 5º año y profesores de la Secundaria Carlos Pellegrini de nuestra localidad. Nos encanta abrir las puertas de Las Ilusiones y compartir cómo trabajamos día a día para llevar productos frescos y de calidad a cada familia. Gracias por la visita, la curiosidad y las ganas de aprender. ¡Siempre bienvenidos!”

La jornada concluyó con un intercambio entre docentes, estudiantes y trabajadores de la fábrica, reforzando la importancia de que las instituciones locales se vinculen para promover formación, identidad y desarrollo territorial.