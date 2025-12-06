El intendente massista Javier Osuna, de Las Heras, cede su cargo

La Legislatura bonaerense aprobó en su última sesión los pliegos que oficializan la designación de Javier Osuna, hoy intendente de General Las Heras, como director del Banco Provincia, convirtiendo la propuesta en ley. Ahora solo resta la promulgación por parte del gobernador, un trámite previsto para los próximos días, que dejará formalizada su incorporación al directorio de la entidad financiera.

Si bien aún no se confirmó la fecha exacta de su asunción, una posibilidad concreta es que el juramento se realice en los primeros días de enero. En este contexto, el jefe comunal adelantó que en los próximos días solicitará licencia a su cargo para asumir de manera plena su nueva función.

Una vez efectivizada esa licencia, la intendencia quedará a cargo de Juan Manuel Cerezo, primer candidato a concejal en las elecciones de 2023, a quien por orden sucesorio le corresponde conducir el Ejecutivo municipal durante la ausencia de Osuna.