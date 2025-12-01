Esta vez, Lanús padeció a Sofía Acevedo

La marcospacense Sofía Acevedo fue la gran figura del triunfo de Berazategui sobre Lanús: brilló con 22 puntos y una actuación decisiva nada menos que frente a su ex club

En un partido de rendimiento oscilante, Berazategui se quedó con una sólida victoria 63-49 frente a Lanús, como visitante, en una nueva fecha de la Fase Regular de la Liga Femenina. El Aurinegro consiguió sostener su dominio en los momentos clave, recuperó el control tras algunos baches y cerró un triunfo que lo deja con récord 9-7 en la Conferencia Sur. Lanús, en cambio, sumó su quinta derrota consecutiva y quedó eliminado de la postemporada (2-14).

La gran figura de la noche fue la marcospacense Sofía Acevedo, que brilló justamente frente a su ex club: terminó con 22 puntos (4/5 en triples), 8 rebotes y 2 asistencias, liderando cada tramo de supremacía de Berazategui. También fue importante el aporte de Luz Andújar, con 16 unidades, 7 rebotes y 5 recuperos. En Lanús se destacó Camila Peri con 18 puntos.

Berazategui arrancó mejor, se escapó 12-3 y cerró el primer cuarto 17-11. En el segundo período volvió a golpear fuerte, con un pasaje dominante de Acevedo para estirar la ventaja a 34-19 al descanso. Lanús reaccionó tras el entretiempo y achicó a 38-30, pero la visita corrigió rápido, ajustó la rotación y mantuvo la diferencia para encaminar un triunfo que tuvo nombre propio: el de Sofía Acevedo, decisiva ante el club donde se formó.