Box: Miguel Charamelo representará a Marcos Paz en Río de Janeiro

Hora de Informarse noviembre 29, 2025
MCH

El boxeador de Marcos Paz, Miguel Charamelo, anunció que el próximo 13 de diciembre estará compitiendo en la ciudad de Río de Janeiro, representando a la Argentina y, especialmente, a su querido Marcos Paz, en el prestigioso evento @yaguarete.arena – edición Brasil
Charamelo abrió la convocatoria para emprendedores, comerciantes y empresas que deseen acompañarlo en esta nueva presentación internacional.
Los interesados pueden contactarse por mensaje privado o al 1123986372.
Quienes se sumen podrán acceder a publicidad constante, además de tener su logo presente en la remera oficial que Miguel exhibe en cada combate.
El boxeador también agradeció el apoyo recibido hasta el momento y pidió colaboración compartiendo la información:
“Gracias a todas las personas que me brindan su aliento. Vamos a dejar la bandera en lo más alto, sin importar lo que se ponga en frente”.
Miguel Charamelo se prepara para llevar el nombre de Marcos Paz a lo más alto en Brasil.

