Box: Miguel Charamelo representará a Marcos Paz en Río de Janeiro

El boxeador de Marcos Paz, Miguel Charamelo, anunció que el próximo 13 de diciembre estará compitiendo en la ciudad de Río de Janeiro, representando a la Argentina y, especialmente, a su querido Marcos Paz, en el prestigioso evento @yaguarete.arena – edición Brasil

Charamelo abrió la convocatoria para emprendedores, comerciantes y empresas que deseen acompañarlo en esta nueva presentación internacional.

Los interesados pueden contactarse por mensaje privado o al 1123986372.

Quienes se sumen podrán acceder a publicidad constante, además de tener su logo presente en la remera oficial que Miguel exhibe en cada combate.

El boxeador también agradeció el apoyo recibido hasta el momento y pidió colaboración compartiendo la información:

“Gracias a todas las personas que me brindan su aliento. Vamos a dejar la bandera en lo más alto, sin importar lo que se ponga en frente”.

Miguel Charamelo se prepara para llevar el nombre de Marcos Paz a lo más alto en Brasil.

